Go Ahead zet Heracles met moeite opzij, ook Utrecht door in KNVB-beker

Go Ahead Eagles heeft zich donderdag met enige moeite geplaatst voor de achtste finales van de KNVB-beker. De Eredivisie-ploeg van René Hake was nipt te sterk voor Heracles Almelo, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie: 0-1. FC Utrecht klopte amateurclub Blauw Geel'38 met 1-3, terwijl Katwijk Urk versloeg (0-3).

Een sterke individuele actie van Isac Lidberg zorgde voor het verschil in de Overijsselse derby. De aanvaller van Go Ahead dribbelde richting het vijandelijke doel, werd niet aangepakt door de verdediging en schoot in de verre hoek raak.

Samuel Armenteros leek de 1-1 binnen te koppen bij een corner, maar de arbitrage kon niet vaststellen dat de bal definitief de doellijn was gepasseerd. Heracles zette in de slotfase nog aan, maar goals bleven uit voor de thuisploeg.

Go Ahead heeft al sinds 3 september geen officieel duel verloren. De Deventenaren gingen destijds in de Eredivisie met 3-4 onderuit tegen Feyenoord.

Trainer Michael Silberbauer boekte zijn eerste zege met FC Utrecht. Foto: Pro Shots

FC Utrecht en Katwijk winnen simpel

FC Utrecht kende een probleemloze avond bij de amateurs van Blauw Geel'38. De Domstedelingen koesterden bij rust al een 0-3-voorsprong door goals van Sander van de Streek, Jens Toornstra en Anastasios Douvikas.

Ben van den Nieuwenhof zorgde voor een opleving in Veghel door in de tweede helft de 1-3 te maken. Blauw Geel'38 probeerde vervolgens nog te scoren, maar de ploeg van de nieuwe coach Michael Silberbauer hield simpel stand.

Katwijk is naast De Treffers en Spakenburg de derde amateurclub die zich meldt in de achtste finales. De ploeg was op sportpark De Vormt te sterk voor Urk: 0-3.

Tweede ronde KNVB-beker Dinsdag: FC Twente*-Telstar 3-1

Dinsdag: Kozakken Boys-ADO* 1-3

Dinsdag: Quick-De Graafschap* 1-4

Dinsdag: NAC*-FC Eindhoven 2-1

Dinsdag: Sparta-PSV* 1-2

Woensdag: Excelsior-AZ* 1-4

Woensdag: VVV-FC Emmen* 2-3

Woensdag: Almere City-NEC* 0-4

Woensdag: De Treffers*-Cambuur 1-0

Woensdag: Heerenveen*-Volendam 2-0

Woensdag: FC Den Bosch-Ajax* 0-2

Donderdag: Heracles-Go Ahead* 0-1

Donderdag: Urk-Katwijk* 0-3

Donderdag: Blauw Geel'38-FC Utrecht* 1-3

Donderdag: FC Groningen-Spakenburg* 2-3

Donderdag 21.00 uur: Feyenoord-PEC Zwolle

Aanbevolen artikelen