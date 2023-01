Miedema en Wiegman maken kans op FIFA-award, Ronaldo ontbreekt bij mannen

Spits Vivianne Miedema en coach Sarina Wiegman zijn genomineerd voor een FIFA-award. Bij de mannen ontbreekt Cristiano Ronaldo op de nominatielijst voor Wereldvoetballer van het Jaar. Titelhouder Robert Lewandowski en wereldkampioen Lionel Messi maken wel kans op de prijs.

Miedema is een van de veertien genomineerden bij de vrouwen. De momenteel geblesseerde spits was wederom op schot voor haar club Arsenal, maar kon vorig jaar op het EK mede door een coronabesmetting weinig voor Nederland betekenen. Oranje werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk.

Wiegman is genomineerd bij de vrouwelijke trainers. De Haagse coach won met de vrouwenploeg van Engeland het EK in eigen land. Wiegman pakte de FIFA-prijs al in 2017 en 2020.

De FIFA meldt dat niet alleen het seizoen 2021/2022, maar ook de periode tot en met het WK bij de mannen in november en december meetelt. Aanvoerders van de nationale elftallen, bondscoaches, journalisten en fans kunnen tot 3 februari hun stem uitbrengen.

Genomineerden vrouwen: Aitana Bonmatí (FC Barcelona/Spanje)

Debinha (North Carolina Courage/Brazilië)

Jessie Fleming (Chelsea/Canada)

Ada Hegerberg (Olympique Lyon/Noorwegen)

Sam Kerr (Chelsea/Australië)

Beth Mead (Arsenal/Engeland)

Vivianne Miedema (Arsenal/Nederland)

Alex Morgan (Orlando Pride en San Diego Wave/VS)

Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg/Duitsland)

Alexandra Popp (VfL Wolfsburg/Duitsland)

Alexia Putellas (FC Barcelona/Spanje)

Wendie Renard (Olympique Lyon/Frankrijk)

Keira Walsh (Manchester City en FC Barcelona/Engeland)

Leah Williamson (Arsenal/Engeland)

Lionel Messi neemt de wereldbeker in ontvangst na de gewonnen finale tegen Frankrijk. Foto: Getty Images

Messi grote favoriet bij mannen

De kans is groot dat Messi bij de mannen Wereldvoetballer van het Jaar wordt. De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain speelde een cruciale rol in de wereldtitel van Argentinië op het WK in Qatar. Messi maakte zeven goals op het toernooi, één minder dan topscorer Kylian Mbappé.

Lewandowski werd de afgelopen twee jaar verkozen tot beste speler. De trofee bestaat sinds 2016. Ronaldo (2016, 2017), Luka Modric (2018) en Messi (2019) waren de eerdere winnaars.

Alisson Becker (Brazilië/Liverpool), Yassine Bounou (Sevilla/Marokko), Thibaut Courtois (Real Madrid/België), Ederson (Manchester City/Brazilië) en wereldkampioen Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentinië) zijn genomineerd voor de prijs voor de beste doelman.

Op de eretitel Trainer van het Jaar maken Lionel Scaloni (Argentinië), Didier Deschamps (Frankrijk), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Josep Guardiola (Manchester City) en Walid Regragui (Marokko) kans.

Genomineerde mannen: Julián Álvarez (Manchester City/Argentinië)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Engeland)

Karim Benzema (Real Madrid/Frankrijk)

Kevin De Bruyne (Manchester City/België)

Erling Haaland (Manchester City/Noorwegen)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marokko)

Vinícius Júnior (Real Madrid/Brazilië)

Robert Lewandowski (FC Barcelona/Polen)

Sadio Mané (Bayern München/Senegal)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Frankrijk)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentinië)

Luka Modric (Real Madrid/Kroatië)

Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)

