Oud-verdediger Douglas gaat trainersstage volgen bij zijn oude club FC Twente

Douglas beleefde als speler zijn hoogtijdagen bij FC Twente. De verdediger stapte in 2007 over van de Braziliaanse club Joinville-SC naar Enschede en werd drie jaar later landskampioen met de tukkers. Voor FC Twente was het de eerste landstitel ooit. Daarna won hij ook nog twee KNVB-bekers en één Johan Cruijff Schaal.