Platini is in beeld voor opvolging van in opspraak gekomen Franse bondsvoorzitter

Michel Platini is in beeld voor de opvolging van de in opspraak gekomen voorzitter van de Franse voetbalbond, Noël Le Graët. Dat melden de Duitse krant Süddeutsche Zeitung en de Franse zender RMC Sport

De 81-jarige Le Graët werd woensdag op non-actief gezet nadat hij zich kritisch had uitgelaten over legende Zinédine Zidane. Ook loopt er een onderzoek tegen de bondsvoorzitter vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag.

Platini zou door onder anderen de Franse president Emmanuel Macron zijn gevraagd of hij Le Graët zou willen opvolgen bij de Franse voetbalbond FFF. Het is nog niet duidelijk hoe de 67-jarige Fransman daarop gereageerd heeft.

Een terugkeer van Platini in de internationale bestuurswereld zou opmerkelijk zijn. De drievoudig Wereldvoetballer van het Jaar was tot 2015 voorzitter van de UEFA. Hij moest bij de Europese voetbalfederatie opstappen vanwege een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro door FIFA-baas Sepp Blatter.

Zowel Blatter als Platini werd afgelopen zomer door een rechtbank in Zwitserland vrijgesproken. Tegen beiden was een celstraf van twintig maanden geëist. Platini zei dat er "na zeven jaar van leugens en manipulatie eindelijk gerechtigheid" was.

Noël Le Graët is op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag en uitspraken over Zinédine Zidane. Foto: Getty Images

Le Graët zou niet eens opnemen als Zidane belt

Het nieuws over Platini is een nieuwe wending in de soap rond de hoogste positie bij de Franse voetbalbond. De chaos begon toen Le Graët zich negatief uitsprak over Zidane nadat bondscoach Didier Deschamps zijn contract had verlengd tot en met het WK van 2026.

In Frankrijk werd Zidane vaak genoemd als kandidaat, maar Le Graët ontkende dat de voetballegende in beeld was. "Ik zou niet eens opnemen als hij belt", zei hij onder meer. Sterspeler Kylian Mbappé en Franse oud-internationals bekritiseerden het optreden van Le Graët, die vervolgens zijn excuses aanbood.

Dat bleek niet genoeg voor de Franse bond. Le Graët werd op non-actief gezet, formeel omdat meerdere vrouwen hem beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Een van hen, zaakwaarnemer Sonia Souid, trad in september uit de anonimiteit om haar verhaal te doen.

Het Franse ministerie stelde eerder al een onderzoek in naar de gang van zaken bij de Franse bond. De resultaten worden eind deze maand verwacht. Tot die tijd mag Le Graët geen werkzaamheden voor de bond verrichten. Hij wordt op interimbasis vervangen door Philippe Diallo, de vicevoorzitter van de FFF.

