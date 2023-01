Rode kaart voor Cambuur-keeper in bekerfiasco tegen amateurclub ingetrokken

De rode kaart voor Cambuur-keeper João Virgínia in de verloren bekerwedstrijd van woensdagavond tegen amateurclub De Treffers is kwijtgescholden door de KNVB. Dat laat een woordvoerder van de bond donderdag desgevraagd aan NU.nl weten.

De 23-jarige Virgínia kreeg in de blessuretijd van de bekerwedstrijd rood van scheidsrechter Joey Kooij, omdat hij nagetrapt zou hebben bij de keeper van De Treffers. Dat gebeurde nadat de Portugees bij een hoekschop naar voren was gegaan.

Uit de beelden blijkt dat Virgínia alleen zijn been te hoog heeft geheven en dat hij de keeper niet raakte. Daarom is de rode kaart kwijtgescholden. Virgínia is daardoor beschikbaar voor de degradatiekraker van zondag tegen FC Emmen.

Cambuur is daardoor afgezakt naar de laatste plaats in de Eredivisie. De achterstand op de veilige plaats vijftien, die nu in handen is van FC Groningen, bedraagt vier punten. Aankomende tegenstander FC Emmen bezet de zestiende plaats.