UEFA zet VAR ook in knock-outfase Conference League bij alle duels in

De UEFA heeft besloten om dit seizoen de videoscheidsrechter tijdens alle knock-outduels in de Conference League in te zetten. Afgelopen seizoen werd de VAR pas vanaf de halve finale ingezet in het derde Europese toernooi.

Tijdens de Champions League en de Europa League is de VAR bij alle wedstrijden in het hoofdtoernooi actief. In de Conference League is dat nog niet het geval.

Vorig seizoen was het aanvankelijk de bedoeling dat de videoscheidsrechter alleen in de finale zou worden ingezet. Later kwam de UEFA daarop terug en werd de VAR al vanaf de halve eindstrijd ingezet. Feyenoord reikte vorig seizoen tot de Conference League-finale, waarin AS Roma met 1-0 te sterk bleek.

De Conference League gaat donderdag 16 februari verder met de heenwedstrijden in de tussenronde. Een week later zijn de returns. De winnaars plaatsen zich voor de achtste finales, waarvoor AZ zich al heeft gekwalificeerd.

De andere overgebleven Nederlandse clubs in Europa - Ajax, Feyenoord en PSV - zijn na de winterstop allemaal actief in de Europa League. Ajax stuit op 1. FC Union Berlin in de tussenronde, terwijl PSV het in dit stadium opneemt tegen Sevilla. Als groepswinnaar is Feyenoord al zeker van deelname aan de achtste finales.

Eerder

Aanbevolen artikelen