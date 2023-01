Guardiola na verlies City in League Cup: 'Zo maken we geen kans tegen United'

Manchester City-coach Josep Guardiola maakt zich na de nederlaag van zijn ploeg in de League Cup enigszins zorgen in aanloop naar de derby tegen Manchester United van zaterdag. City liet zich woensdagavond met 2-0 verrassen door Southampton.

"Elke wedstrijd in elke competitie of bekertoernooi is anders", zei Guardiola. "Maar als we op deze manier spelen, maken we geen kans tegen Manchester United. We weten precies wat er beter moet, dus daar gaan we aan werken."

Manchester City had het in de kwartfinales van de League Cup behoorlijk lastig tegen Southampton en stond na een half uur al met 2-0 achter. Wel gaf Guardiola met het oog op de topper tegen United veel spelers rust. Kevin De Bruyne en Erling Haaland kwamen na rust nog in het veld, maar ook zij konden uitschakeling niet voorkomen.

Bovendien slaagde City er voor het eerst sinds april 2018 niet in om ook maar één keer op doel te schieten. "De beste ploeg heeft gewonnen", concludeerde Guardiola. "Zij waren beter en wij speelden gewoon niet goed. We begonnen slecht aan de wedstrijd en presteerden niet. Dus deze nederlaag verdienden we."

"We kwamen niet in de buurt van onze mogelijkheden. Het was een groot verschil met de wedstrijd tegen Chelsea (4-0-zege in FA Cup, red.) drie dagen eerder. Ik heb geen idee waar dat aan lag. We waren in ieder geval niet goed voorbereid."

Teleurstelling bij Manchester City na de nederlaag tegen Southampton. Foto: Getty Images

'Wake-upcall komt op het juiste moment'

Volgens aanvoerder Ilkay Gündogan kwam de nederlaag tegen Southampton op het juiste moment. "Als we iets goeds uit deze wedstrijd kunnen halen, is het misschien dat dit een 'wake-upcall' op het juiste moment is geweest", zei de Duitse middenvelder.

Manchester City bezet de tweede plaats in de Premier League en heeft vijf punten achterstand op koploper Arsenal. Het Manchester United van trainer Erik ten Hag staat vierde en heeft vier punten minder dan City.

De derby tussen Manchester United en Manchester City begint zaterdag om 13.30 uur op Old Trafford.

Eerder

Aanbevolen artikelen