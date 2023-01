Bekerheld De Treffers staat alweer in gymzaal: 'De baas heeft de wedstrijd gemist'

Willem den Dekker was woensdagavond de bekerheld bij amateurclub De Treffers na de stunt tegen Eredivisionist SC Cambuur. De volgende ochtend stond de gymleraar alweer voor de klas in Helmond. "Het eerste wat je denkt: wat is er gisteren allemaal gebeurd?"

Midden in het feestgedruis zei Den Dekker tegen lokale verslaggevers dat hij donderdag vrij zou zijn, "want ik neem aan dat de baas de wedstrijd ook gezien heeft". Een ochtend later blijkt dat niet het geval. Als we de Brabander proberen te bellen, stuurt hij terug: "Ik zit midden in een gymles. Bel je na de les even terug."

Niet veel later hangt Den Dekker aan de lijn. Het is 10.00 uur en hij heeft al twee lesuren op het Jan van Brabant College in Helmond erop zitten. "Blijkbaar heeft de baas de wedstrijd even gemist", zegt hij lachend.

Den Dekker liep met kleine oogjes op school rond. Na een feest in de kantine van het Groesbeekse De Treffers kwam hij om 1.30 uur thuis in Erp. Om 7.00 uur ging de wekker alweer. Het mocht de pret bij de 24-jarige Den Dekker niet drukken.

"Ik ben met een geweldig gevoel opgestaan. Het eerste wat je denkt: wat is er gisteren allemaal gebeurd? Ik heb nauwelijks tijd gehad om het te verwerken. Als ik straks klaar ben met werken, ga ik alles op mijn gemakje terugkijken."

De heldenrol van Den Dekker was ook de leerlingen op zijn middelbare school niet ontgaan. Al toen hij de schooldeuren opensloeg, kwamen de kinderen naar hem toe gerend. "'Meneer, ik heb het gezien. Wauw! Mooie goal!' Dat riepen ze allemaal. Dat is het mooiste van allemaal, hoe mooi iedereen het beleefd heeft."

Willem den Dekker is door het dolle heen na zijn treffer, die hem tot de grote bekerheld maakt. Foto: David van Haren

'Gekkenhuis' na schitterende volley

De Treffers achtte zich vooraf al niet kansloos tegen SC Cambuur. In de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Sjors Ultee gingen de Friezen zaterdag met 0-3 onderuit tegen degradatieconcurrent FC Volendam. Na negen minuten stond het al 0-2. Ook bij de Tweede Divisie-club uit Groesbeek hadden ze het ontluisterende optreden van Cambuur gezien.

"We wisten dat ze er niet lekker in zaten en dat een stunt mogelijk zou zijn", aldus Den Dekker. "De trainer zei ook: 'Als jullie doen wat ik zeg, gaat het goed komen vandaag'. We moesten ze vanaf de eerste minuut bij de strot grijpen. Maar we stonden ook met beide benen op de grond. Zij hebben als Eredivisie-club nu eenmaal meer kwaliteit."

Maar de omstandigheden waren dik in het voordeel van de amateurs. De avond op Sportpark Zuid was regenachtig en guur, het grasveld hobbelig en drassig. De vier lichtmasten schenen als kaarslicht over de duizenden fans en 22 spelers op het idyllische sportpark aan het Nijerf.

Na een half uur spelen ontpopte Den Dekker zich tot bekerheld. Na een aanval met een hakje en een afgemeten voorzet volleerde de aanvallende middenvelder bijzonder fraai raak. "Toen de bal van mijn voet ging, wist ik dat hij erin zou gaan. Dan is het gekkenhuis en ga je rennen. Wat er allemaal dan door je heen gaat..." Hij valt even stil.

Scoren in de beker tegen een profclub was niet nieuw voor Den Dekker. Vorig seizoen zette hij zijn toenmalige club Gemert twee keer op voorsprong tegen ADO Den Haag. ADO won toen nog wel in eigen huis met 4-2, maar Den Dekker was de man van de avond. "Toen speelden we in de coronaperiode zonder supporters. Maar dit. Een vol sportpark, zo wil je het hebben toch?"

Trekt Den Dekker live op tv 'zijn' PSV?

De Treffers ontsnapte na de 1-0 verschillende keren aan de gelijkmaker tegen Cambuur. Doelman Niels Kornelis keepte de avond van zijn leven en een bal werd ook nog van de lijn gehaald. Toen Cambuur-keeper João Virgínia in de blessuretijd rood kreeg voor natrappen, was de bekerstunt een feit en brak een volksfeest los in het voetbalmaffe heuveldorp.

Als Den Dekker over de feestvreugde wil vertellen, zegt hij dat een collega hem wenkt. "Ik moet eigenlijk naar de volgende les." Een minuutje heeft hij nog wel. Ja, ze hebben het vrij laat gemaakt in de kleedkamer én in de kantine. Dan gaat de bel. "Het was een topfeest", sluit hij af.

Vlak daarna wordt duidelijk dat Den Dekker zaterdagavond live op televisie de loting voor de achtste finales mag verrichten. De stuntploeg reist met de spelersbus naar de studio van sportzender ESPN in Amsterdam. Bekerheld Den Dekker mag de balletjes trekken. Wordt het De Kuip voor De Treffers, zoals woensdag op een spandoek stond?

Als we Den Dekker per sms vragen of hij nog een voorkeur voor een balletje heeft, antwoordt hij tussen de gymlessen door: "Ik ben PSV-supporter. Dus PSV-uit, daar doen we het voor. Maar een thuiswedstrijd is trouwens ook goed, hoor."

