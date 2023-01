Weghorst wordt vijftiende Nederlandse speler ooit bij Manchester United

Wout Weghorst wordt de vijftiende Nederlandse speler ooit in dienst van Manchester United. De dertigjarige spits tekende vrijdag een huurcontract voor de rest van het seizoen bij de Engelse topclub, die hem overneemt van Burnley. De Oranje-international werd in de eerste seizoenshelft al bij Besiktas gestald.

Arnold Mühren was in 1982 de eerste Nederlander bij de twintigvoudig landskampioen. Hij speelde 31 wedstrijden voor de club en veroverde in 1983 de FA Cup met de 'Red Devils'. Edwin van der Sar is de Nederlander met de meeste officiële wedstrijden (266) voor United, terwijl Van Nistelrooij de meeste goals (150) maakte.