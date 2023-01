Weghorst is vijftiende Nederlandse speler in historie Manchester United

Wout Weghorst is de vijftiende Nederlandse speler ooit in dienst van Manchester United. De dertigjarige spits tekende vrijdag een huurcontract voor de rest van het seizoen bij de Engelse topclub. De Oranje-international is eigendom van Burnley en werd in de eerste seizoenshelft bij Besiktas gestald.

Weghorst treedt met zijn overgang naar United in de voetsporen van legendarische voetballers als Ruud van Nistelrooij, Jaap Stam en Robin van Persie, maar ook van minder aansprekende namen als Alexander Büttner en Tahith Chong.

Arnold Mühren was in 1982 de eerste Nederlander bij de twintigvoudig landskampioen. Hij speelde 31 wedstrijden voor de club en veroverde in 1983 de FA Cup met de 'Red Devils'. Edwin van der Sar is de Nederlander met de meeste officiële wedstrijden (266) voor United, terwijl Van Nistelrooij de meeste goals (150) maakte.

In de huidige United-selectie wordt Weghorst de derde Nederlandse speler, naast Tyrell Malacia en Donny van de Beek. Met Erik ten Hag heeft de club uit Manchester na Louis van Gaal (2014-2016) voor de tweede keer een Nederlandse trainer.

Nederlandse spelers bij Manchester United Arnold Mühren (1982-1985) - 31 wedstrijden

Raimond van der Gouw (1996-2002) - 59 wedstrijden

Jordi Cruijff (1996-2000) - 58 wedstrijden

Jaap Stam (1998-2001) - 125 wedstrijden

Ruud van Nistelrooij (2001-2006) - 219 wedstrijden

Edwin van der Sar (2005-2011) - 264 wedstrijden

Robin van Persie (2012-2015) - 105 wedstrijden

Alexander Büttner (2012-2014) - 28 wedstrijden

Daley Blind (2014-2018) - 141 wedstrijden

Memphis Depay (2015-2017) - 53 wedstrijden

Timothy Fosu-Mensah (2016-2020) - 30 wedstrijden

Tahith Chong (2019-2020) - 16 wedstrijden

Donny van de Beek (2020-heden) - 60 wedstrijden

Tyrell Malacia (2022-heden) - 20 wedstrijden

Wout Weghorst (2023-heden)

De komst van Wout Weghorst werd vrijdag bevestigd door Manchester United. Foto: Manchester United

