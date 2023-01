Ultee na bekerblamage Cambuur: 'Wist dat ik voor moeilijk avontuur koos'

Sjors Ultee baalt van zijn dramatische start bij SC Cambuur, dat zich woensdag in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi blameerde tegen tweededivisionist De Treffers (1-0-nederlaag). De trainer beseft dat het lastig wordt om de negatieve tendens te doorbreken bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

"Toen ik hier tekende, stond de gifbeker al een tijdje op tafel", vertelde Ultee na afloop van de wedstrijd aan ESPN. "De ploeg had net vijf keer op rij met een doelpunt verschil verloren. Ik wist dus dat ik voor een moeilijk avontuur koos. Je kunt van alles met tactieken en opstellingen bedenken, maar zo'n cyclus beëindig je niet zomaar."

De 35-jarige Ultee, die in de winterstop begon bij Cambuur, verloor zondag bij zijn debuut met 3-0 in de degradatiekraker tegen FC Volendam. De nederlaag tegen de amateurs van De Treffers was nog pijnlijker.

"Tegen Volendam gaven we de wedstrijd in anderhalve minuut weg. Vervolgens begonnen we goed tegen De Treffers, er was totaal geen sprake van onderschatting. Maar we gaven wel een voorzet weg en die viel binnen. Dat is lastig voor mij, maar zeker voor mijn groep. Die is langer met deze gifbeker bezig."

'We moesten pompen en hopen'

Ultee vindt het daarom lastig zijn ploeg iets te verwijten na de nederlaag op Sportpark Zuid in Groesbeek. "We speelden een stabiele eerste helft, kwamen regelmatig bij het doel van de tegenstander. Maar het was moeilijk om kansen te creëren tegen zo'n compacte ploeg. Vervolgens scoorden zij wel en dat veranderde de wedstrijd."

Het was gymleraar Willem den Dekker die na een half uur trefzeker was voor de amateurs. "Ze konden daarna achteroverleunen", zag Ultee. "En wij moesten in de loop van de wedstrijd gaan pompen en hopen. Ik miste daarbij wel de overtuiging in de afronding. Het was vooral proberen op techniek en kwaliteit, terwijl het soms beter is de bal dwars door het net heen te rammen. Helaas, het mocht niet zo zijn."

De volgende wedstrijd van Cambuur is zondag en dan wacht opnieuw een degradatieduel in de Eredivisie. De ploeg van Ultee gaat om 16.45 uur op bezoek bij FC Emmen, dat zestiende staat met twee punten meer dan de Leeuwarders.

Tweede ronde KNVB-beker Dinsdag: FC Twente*-Telstar 3-1

Dinsdag: Kozakken Boys-ADO* 1-3

Dinsdag: Quick-De Graafschap* 1-4

Dinsdag: NAC*-FC Eindhoven 2-1

Dinsdag: Sparta-PSV* 1-2

Woensdag: Excelsior-AZ* 1-4

Woensdag: VVV-FC Emmen* 2-3

Woensdag: Almere City-NEC* 0-4

Woensdag: De Treffers*-Cambuur 1-0

Woensdag: Heerenveen*-Volendam 2-0

Woensdag: FC Den Bosch-Ajax* 0-2

Donderdag 18.45 uur: Heracles-Go Ahead

Donderdag 20.00 uur: Urk-Katwijk

Donderdag 20.00 uur: Blauw Geel'38-FC Utrecht

Donderdag 20.00 uur: FC Groningen-Spakenburg

Donderdag 21.00 uur: Feyenoord-PEC Zwolle

