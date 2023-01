Rulli vond debuutwedstrijd voor Ajax lastig door wind en regen

Gerónimo Rulli is blij dat hij zijn eerste wedstrijd voor Ajax heeft gekeept. Maar de Argentijn vond het niet makkelijk om in de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch (0-2) zijn debuut te maken.

"Het was moeilijk, want het regende hard en er stond veel wind", zei Rulli woensdag na afloop van de wedstrijd. De keeper hoefde weinig te doen in het eenzijdige duel in De Vliert. Alleen bij standaardsituaties hoefde hij in actie te komen. "Het is een van de moeilijkste plekken om te verdedigen. Ik mag mijn handen gebruiken, dus ik moet helpen."

Al met al heeft Rulli een goed gevoel overgehouden aan zijn eerste wedstrijd voor Ajax. De Amsterdammers nemen de dertigjarige doelman, die vorige maand met Argentinië wereldkampioen werd, onlangs voor 8 miljoen euro over van Villarreal.

"Het geeft een heel goed gevoel. Ik ben heel blij om hier te zijn, om deel uit te maken van deze grote club. Ik probeer simpel te spelen. Mijn teamgenoten steunen me, dat is het belangrijkst. Ik doe mijn best voor het team. De coach heeft me veel geholpen toen ik hier kwam."

Trainer Alfred Schreuder zei dat Rulli ten koste van Remko Pasveer de eerste keeper van Ajax wordt, maar daar was de Argentijn zelf nog niet van op de hoogte. "Ik ben hier om het team te helpen. Ik weet niet of ik nummer één of twee ben. Ik heb de trainer gesproken, maar dat is privé. Maar ik voel de steun van hem en mijn ploeggenoten."

Met Rulli hoogstwaarschijnlijk onder de lat komt het zwalkende Ajax zaterdag weer in actie. Dan is revelatie FC Twente de tegenstander in de Eredivisie. De tukkers hebben maar één punt minder dan de nummer twee van de competitie.

Gerónimo Rulli is blij na zijn debuut voor Ajax. Foto: Pro Shots

