Schreuder denkt dat Berghuis, Bergwijn en Brobbey kunnen spelen tegen Twente

Ajax-trainer Alfred Schreuder heeft goede hoop dat Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Brian Brobbey zaterdag in het Eredivisie-duel met FC Twente weer mee kunnen doen. Het drietal ontbrak woensdag in de bekerwedstrijd op bezoek bij FC Den Bosch (0-2).

Schreuder moest in Den Bosch door de vele afwezigen opnieuw puzzelen met zijn opstelling. Er ontbraken in totaal tien spelers uit de eerste selectie, onder wie basisspelers Jurriën Timber en Edson Álvarez. Dat tweetal is nog ziek, net als Mohammed Kudus.

"Het is moeilijk om wat over hun inzetbaarheid te zeggen. Bergwijn, Berghuis en Kudus zijn al wat langer ziek. Ik heb vooral goede hoop dat Bergwijn en Berghuis erbij zijn tegen Twente", vertelde Schreuder voor de camera van ESPN. "Maar of ze fit genoeg zijn om te starten? Dat weet ik niet."

Schreuder verwacht zaterdag in ieder geval weer over Brobbey te beschikken. De spits viel afgelopen zondag tegen NEC (1-1) op zijn schouder. "Ik verwacht hem er weer bij. Hij heeft zijn schouder gekneusd, maar ik ga ervan uit dat hij kan spelen."

Alfred Schreuder moest veel jongelingen inzetten tegen FC Den Bosch. Foto: Pro Shots

'Het was wel even geleden'

Zonder de vele afwezige basiskrachten had Ajax in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker weinig problemen met FC Den Bosch. Dankzij doelpunten van Dusan Tadic (rake penalty) en Kenneth Taylor (droge knal) won Ajax met 0-2.

Het betekende voor Ajax de eerste overwinning sinds 1 november (1-3 op bezoek bij Rangers FC). Sindsdien verloor Ajax van PSV en speelde het gelijk tegen Vitesse, FC Emmen en NEC. "Het was wel even geleden", zei Schreuder met een knipoog.

"We waren vandaag goed aan de bal en hebben weinig weggeven. Na de 0-2 had ik wel het gevoel dat we de wedstrijd in het slot hadden. Daardoor konden we ook veel doorwisselen."

Door de winst op FC Den Bosch gaat Ajax zaterdagavond in de koker voor de achtste finales. Op dezelfde dag wacht het Eredivisie-duel met FC Twente. Dat duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur.

Eerder

Aanbevolen artikelen