Antwerp bekert mede dankzij Janssen verder, AC Milan verliest in verlenging

Royal Antwerp FC heeft woensdagavond mede dankzij een doelpunt van Vincent Janssen de halve finales van het bekertoernooi in België bereikt. De ploeg van trainer Mark van Bommel won met 0-3 bij KRC Genk. In Italië werd AC Milan in de achtste finales van de Coppa Italia uitgeschakeld door het Torino van Perr Schuurs.

De 28-jarige Janssen zorgde in de derde minuut voor de openingstreffer in Genk. Ritchie De Laet maakte er vlak voor rust 0-2 van, waarna Michel Ange Balikwisha het duel in de 49e minuut op slot gooide.

Voor Janssen was het zijn twaalfde doelpunt dit seizoen. De 22-voudig international werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door Van Bommel. Datzelfde gold voor Jurgen Ekkelenkamp. Calvin Stengs deed wel de hele wedstrijd mee in de Cegeka Arena.

Ook Zulte Waregem voegde zich bij de laatste vier van de Croky Cup. Mede dankzij Ruud Vormer, die in de 62e minuut een strafschop benutte tegen STVV (2-0). De 34-jarige Vormer speelde woensdag zijn tweede duel voor Zulte Waregem, dat hem voor de rest van het seizoen huurt van Club Brugge.

STVV speelde vanaf de tweede minuut eigenlijk al een verloren wedstrijd. De bezoekers stonden op dat moment al met tien man op het veld door een directe rode kaart voor Daniel Schmidt.

KV Mechelen plaatste zich voor de halve finales door KV Kortrijk met 0-1 te verslaan. De laatste kwartfinale staat donderdag op het programma en gaat tussen Union en KAA Gent.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Bekeravontuur AC Milan ten einde

In Italië werd AC Milan verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van de Coppa Italia. De nummer drie van de Serie A verloor na verlenging van Torino. De bezoekers speelden vanaf de zeventigste minuut met tien man door een rode kaart voor Koffi Djidji (twee keer geel), maar de thuisploeg wist daar niet van te profiteren.

Na reguliere speeltijd stond het nog 0-0 in Milaan en in de tweede helft van de verlenging sloeg Torino toe uit in de omschakeling. Michel Ndary Adopo was in de 114e minuut het eindstation van een geweldig uitgevoerde counter. Schuurs deed de hele wedstrijd mee bij Torino.

Het is lang geleden dat AC Milan succesvol was in de Coppa Italia. De 'Rossoneri' wonnen het bekertoernooi vijf keer en in 2003 voor het laatst. Vorig seizoen werd AC Milan in de halve finales uitgeschakeld door Internazionale.

Inter moest dinsdagavond tegen Parma ook verlengen, maar won wél (2-1). De andere duels in de achtste finales staan de komende week op het programma.

Eerder

Aanbevolen artikelen