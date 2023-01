Ajax heeft met eenvoudige bekerzege in Den Bosch weer eens iets te vieren

Ajax is er woensdag na vier wedstrijden weer eens in geslaagd om een wedstrijd te winnen. In de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker had de ploeg van trainer Alfred Schreuder weinig problemen met FC Den Bosch: 0-2.

Dusan Tadic opende na twintig minuten de score voor Ajax, dat nauwelijks in de problemen kwam tegen de nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie. De aanvoerder benutte een penalty op fraaie wijze. Na rust gooide Kenneth Taylor de wedstrijd met de 0-2 in het slot.

Met de probleemloze zege maakt Ajax een einde aan een belabberde reeks, die op 6 november van het vorige jaar begon. Toen verloor de regerend landskampioen van PSV en sindsdien wist Ajax ook niet te winnen van Vitesse (2-2), FC Emmen (3-3) en NEC (1-1).

Tegen FC Den Bosch kon Schreuder - net als tegen NEC - niet over zijn vaste elf beschikken. Edson Álvarez, Jurriën Timber (beiden ziek) en Brian Brobbey (geblesseerd) voegden zich bij de lange lijst afwezigen. Veel jongelingen en winteraankoop Gerónimo Rulli kregen de kans om zich te laten zien.

Ondanks de vele personele problemen gaat Ajax dankzij de winst op FC Den Bosch zaterdag in de koker voor de loting van de achtste finales. Op diezelfde dag wacht voor Ajax ook de volgende competitiewedstrijd; in eigen huis tegen FC Twente.

De bal ging op de stip na een overtreding op Kenneth Taylor. Foto: Pro Shots

Tadic zet Ajax met penalty op voorsprong

Wellicht mede door de vele wisselingen bij Ajax was het lang wachten tot het eerste moment van opwinding in De Vliert. De bezoekers zochten vrijwel elke aanval de beweeglijke Francisco Conceição, terwijl Tadic aan de andere kant van het veld minder in het spel voorkwam.

Het was dan ook niet geheel verrassend dat de dreiging in de aanloop naar de penalty in de negentiende minuut van Conceição kwam. De Portugees legde na een fraaie dribbel terug op Taylor, die werd gevloerd door Dino Halilovic. Tadic benutte het buitenkansje feilloos met een schot in de bovenhoek.

De Ajacieden pakten direct na het openingsdoelpunt de bal en gingen gretig op zoek naar meer treffers. Via Owen Wijndal (voorlangs), Calvin Bassey (van dichtbij over) en Conceição (op de lat) waren dicht bij een tweede Amsterdamse treffer, maar die bleef in de eerste helft uit. Aan de andere kant van het veld hoefde Rulli zich nauwelijks in te spannen.

Gerónimo Rulli hield de nul bij zijn debuut. Foto: Pro Shots

Rulli houdt direct de nul bij debuut

Ajax liet zich afgelopen zondag kort na rust bij een 0-1-voorsprong nog verrassen door NEC, maar Den Bosch was ook na rust niet bij machte op de kwakkelende Amsterdammers pijn te doen. In tegendeel zelfs: Kenneth Taylor kon met een droge knal van afstand binnenschieten: 0-2.

De 0-2-achterstand leidde tot de nodige frustratie bij de thuisfans, die zich niet van hun beste kant lieten zien door het gooien van bekers bier. Scheidsrechter Edwin van de Graaf legde het spel om die reden stil, maar na een korte onderbreking en een oproep van de stadionspeaker werd het duel hervat.

In het restant van het duel waren de hoogtepunten spaarzaam en waren er vooral persoonlijke successen bij Ajax. Olivier Aertssen en Jorrel Hato maakten hun debuut in de hoofdmacht van Ajax en Gerónimo Rulli hield bij zijn debuut de nul. Daar slaagde Ajax op 10 september van het vorige jaar voor de laatste keer in.

Tweede ronde KNVB-beker Dinsdag: FC Twente-Telstar 3-1

Dinsdag: Kozakken Boys-ADO Den Haag 1-3

Dinsdag: HV & CV Quick-De Graafschap 1-4

Dinsdag: NAC Breda-FC Eindhoven 2-1

Dinsdag: Sparta Rotterdam-PSV 1-2

Woensdag: Excelsior-AZ 1-4

Woensdag: VVV-Venlo-FC Emmen 2-3

Woensdag: Almere City-NEC 0-4

Woensdag: De Treffers-SC Cambuur 1-0

Woensdag: sc Heerenveen-FC Volendam 2-0

Woensdag 21.00 uur: FC Den Bosch-Ajax 0-2

Donderdag 18.45 uur: Heracles-Go Ahead Eagles

Donderdag 20.00 uur: Urk-Katwijk

Donderdag 20.00 uur: Blauw Geel '38-FC Utrecht

Donderdag 20.00 uur: FC Groningen-Spakenburg

Donderdag 21.00 uur: Feyenoord-PEC Zwolle

