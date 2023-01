Real Madrid klopt Valencia via penalty's en bereikt finale om Spaanse supercup

Real Madrid heeft woensdag de finale van de Spaanse supercup bereikt. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti rekende in de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad na een strafschoppenserie af met Valencia.

Voor Real Madrid leek een verlenging en een penaltyserie in eerste instantie niet aan de orde. De Madrileense topclub heerste en kwam kort voor rust op voorsprong via Karim Benzema. De spits benutte een strafschop, nadat hij kort daarvoor zelf in het strafschopgebied was gevloerd.