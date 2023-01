Amateurclub De Treffers stunt ook tegen Eredivisionist Cambuur in KNVB-beker

Amateurclub De Treffers heeft woensdagavond opnieuw voor een stunt gezorgd in het KNVB-bekertoernooi door ten koste van SC Cambuur de achtste finales te bereiken. De formatie uit de Tweede Divisie won voor eigen publiek met 1-0 van de kwakkelende Eredivisionist.

De Treffers is de eerste amateurclub ooit die in één seizoen twee ploegen uit de Eredivisie uitschakelt in de KNVB-beker. De huidige nummer drie in de Tweede Divisie was in de eerste ronde RKC Waalwijk met 2-0 de baas.

Willem den Dekker zorgde tegen Cambuur na een half uur voor de enige goal in Groesbeek. De middenvelder kon aannemen en wegdraaien in het strafschopgebied, waarna hij doelman João Virgínia verraste. Cambuur voerde in de slotfase de druk op en had verreweg het meeste balbezit, maar de bevrijdende gelijkmaker bleef uit.

De ploeg uit Leeuwarden eindigde de wedstrijd zelfs met tien man: doelman Virgínia kreeg in de blessuretijd een rode kaart voor een actie in het vijandelijke strafschopgebied. Aangezien Cambuur al vijf keer had gewisseld, moest verdediger Doke Schmidt de laatste minuten als keeper onder de lat staan.

Ultee kent dramatische start als Cambuur-trainer

De bekerblamage is een nieuwe tik voor Cambuur en de nieuwe trainer Sjors Ultee. Cambuur werd zondag in de debuutwedstrijd van Ultee met 0-3 verslagen door concurrent FC Volendam en zakte daardoor naar de laatste plaats in de Eredivisie.

De Treffers is de eerste amateurclub die zich voor de achtste finales van het bekertoernooi weet te plaatsen. Quick werd dinsdag uitgeschakeld door De Graafschap (1-4).

Donderdag komen er nog vier amateurclubs in actie: Blauw Geel'38 ontvangt FC Utrecht, Spakenburg gaat op bezoek bij FC Groningen en Urk en Katwijk treffen elkaar.

