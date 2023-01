Ajax ook zonder Álvarez, Brobbey en Timber in Den Bosch, Rulli debuteert

De lijst met afwezigen bij Ajax is nog verder gegroeid in de aanloop naar het bekerduel van woensdagavond met FC Den Bosch. Trainer Alfred Schreuder kan wél beschikken over keeper Gerónimo Rulli, die zijn debuut maakt.

Foto: NU.nl

Ten opzichte van het Eredivisie-duel met NEC (1-1) zijn Jurriën Timber (ziek), Brian Brobbey (geblesseerd) en Edson Álvarez (ziek) afwezig. Zij voegen zich bij de lange lijst Ajacieden die al niet inzetbaar waren. Onder hen onder anderen Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus.

Door de velen afwezigen krijgen Lorenzo Lucca en Francisco Conceiçao de kans om zich te laten zien. Voor Lucca is het zijn basisdebuut in het shirt van Ajax. Voor Conceiçao is het na NEC-uit zijn tweede basisplek. Zij vormen de voorhoede met de zelden afwezige Dusan Tadic.

Op het middenveld maakt Kian Fitz-Jim zijn basisdebuut en ook in de achterhoede was het puzzelen voor Schreuder. Hij kiest voor Calvin Bassey en Devyne Rensch als centraal duo. Op de bank zitten naast Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer alleen Jong Ajax-spelers.

De vele afwezigen komen Ajax en de bekritiseerde Schreuder bijzonder slecht uit. De Amsterdammers zijn al vier wedstrijden op rij zonder overwinning. De laatste keer dat Ajax in één seizoen vijf wedstrijden achtereen zonder winst bleef, was eind 2006 onder toenmalig trainer Henk ten Cate.

Het bekerduel tussen FC Den Bosch en Ajax begint om 21.00 uur in Stadion De Vliert. FC Den Bosch staat zestiende in de Keuken Kampioen Divisie en rekende in de eerste ronde af met amateurvereniging GVVV. Ajax mocht de vorige ronde vanwege de Europese verplichtingen overslaan.

