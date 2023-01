Weghorst maakt definitief droomtransfer naar Manchester United van Ten Hag

Wout Weghorst maakt definitief een droomtransfer naar het Manchester United van manager Erik ten Hag. De Oranje-international wordt de rest van het seizoen gehuurd van Burnley, meldt de Premier League-club vrijdagavond.

De dertigjarige Weghorst speelde het afgelopen half jaar voor Besiktas, dat hem huurde van Burnley. De Engelse tweededivisionist heeft de spits teruggehaald om hem vervolgens direct weer aan United te verhuren.

"Ik voel me bevoorrecht om me aan te sluiten bij deze club", reageert Weghorst op de site van United. "Het is een fantastisch gevoel om dit beroemde rode shirt te dragen."

De tijdelijke overstap naar een van de grootste clubs ter wereld is een nieuwe stap in de wonderlijke carrière van Weghorst. De spits werd pas op zijn achttiende gescout door een profclub en speelde tien jaar geleden nog voor FC Emmen in de Eerste Divisie.

Via Heracles Almelo, AZ en VfL Wolfsburg werkte Weghorst zich de afgelopen jaren op naar de subtop van Europa. Voor Wolfsburg scoorde hij maar liefst 59 keer in vier seizoenen in de Bundesliga. In januari vorig jaar verruilde hij Wolfsburg voor Burnley. Hij kon de Engelse club niet behoeden voor degradatie en koos met het oog op het WK voor speelminuten bij Besiktas.

Weghorst baarde in Qatar opzien door in de slotfase van de kwartfinale tegen Argentinië twee keer te scoren, waardoor Oranje een verlenging uit het vuur sleepte. In de beslissende penaltyreeks ging het alsnog mis tegen de latere wereldkampioen, al benutte Weghorst wel zijn strafschop.

Hij wordt bij Manchester United de opvolger van Cristiano Ronaldo, die na een vernietigend interview over Ten Hag en de clubleiding kon vertrekken bij de Engelse recordkampioen. United wilde na het vertrek van de Portugese vedette een extra spits aantrekken. Weghorst scoorde dit seizoen al acht keer in de Turkse competitie.

Wout Weghorst was vorige maand de grote man in de kwartfinale van Oranje tegen Argentinië, die uiteindelijk na penalty's verloren ging. Foto: Getty Images

Weghorst vijftiende Nederlandse speler bij United

Weghorst wordt bij het Manchester United van Ten Hag de derde Nederlander in de selectie. Momenteel staan ook de geblesseerde Donny van de Beek en Tyrell Malacia onder contract op Old Trafford.

De tukker is in totaal de vijftiende Nederlandse speler bij United. Hij treedt in de voetsporen van onder anderen topspitsen als Ruud van Nistelrooij en Robin van Persie. Arnold Mühren was in 1982 de eerste Nederlander bij United.

Manchester United speelt zaterdag in de Premier League tegen stadgenoot Manchester City. 'The Red Devils' bezetten momenteel de vierde plaats in de Engelse competitie.

Nederlanders bij Manchester United Arnold Mühren

Raimond van der Gouw

Jordi Cruijff

Jaap Stam

Ruud van Nistelrooij

Edwin van der Sar

Robin van Persie

Alexander Büttner

Daley Blind

Memphis Depay

Timothy Fosu-Mensah

Tahith Chong

Donny van de Beek

Tyrell Malacia

Aanbevolen artikelen