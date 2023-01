Cardiff betaalt deel transfersom overleden Sala en voorkomt transferverbod

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Cardiff City heeft toch het eerste deel van de transfersom voor de overleden aanvaller Emiliano Sala aan het Franse Nantes betaald. Daardoor mag de club uit het Championship de komende transferperiode gewoon spelers aantrekken.

Nantes verkocht de 28-jarige Sala in 2019 voor 17 miljoen euro aan Cardiff. Twee dagen later kwam de Argentijnse aanvaller om bij een vliegtuigongeluk op weg naar Wales. De clubs probeerden gezamenlijk een oplossing voor de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in.