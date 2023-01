Slot baalt van mislopen Zerrouki: 'Ik verwijt niemand iets binnen Feyenoord'

Trainer Arne Slot baalt ervan dat Feyenoord er niet in is geslaagd middenvelder Ramiz Zerrouki los te weken bij FC Twente. De club uit Enschede heeft dinsdag laten weten dat deze winter geen spelers meer vertrekken.

Feyenoord was wekenlang bezig met de komst van Zerrouki. De Rotterdamse club zou 8 miljoen euro hebben geboden op de 24-jarige Algerijn, maar de clubs hebben uiteindelijk geen akkoord bereikt.

"Het zou zinloos zijn om nu nog te ontkennen dat we hem heel graag wilden hebben. Het is jammer dat Zerrouki niet komt", zegt Slot woensdag op de persconferentie in aanloop naar het bekerduel met PEC Zwolle.

"Ik ben niet teleurgesteld in mensen binnen Feyenoord. Ik kan niemand iets verwijten. We hebben er alles aan gedaan om hem te halen, maar het moet wel verantwoord zijn."

Arne Slot zal weinig sleutelen aan zijn opstelling. Foto: Pro Shots

Wieffer waarschijnlijk in de basis

Feyenoord speelt donderdag tegen PEC Zwolle in de tweede ronde van de KNVB-beker. De club werd vorig seizoen in dit stadium uitgeschakeld door Twente. "Het is een mooi toernooi waarin wij graag ver willen komen", benadrukt de coach.

Slot wil tegen Zwolle weinig rouleren en zal "gewoon" met eerste doelman Justin Bijlow starten. De kans is groot dat ook Mats Wieffer in de basis staat. "Hij maakt zich het tempo van Feyenoord steeds meer eigen en ziet oplossingen in de kleine ruimte."

Het is afwachten of Igor Paixão en Javairô Dilrosun van de partij zijn tegen Zwolle. De aanvallers hebben woensdag de groepstraining hervat, maar zijn mogelijk nog niet fit genoeg voor het bekerduel.

Tweede ronde KNVB-beker Dinsdag: FC Twente-Telstar 3-1

Dinsdag: Kozakken Boys-ADO 1-3

Dinsdag: Quick-De Graafschap 1-4

Dinsdag: NAC-FC Eindhoven 2-1

Dinsdag: Sparta-PSV 1-2

Woensdag 18.45 uur: Excelsior-AZ

Woensdag 20.00 uur: VVV-FC Emmen

Woensdag 20.00 uur: Almere City-NEC

Woensdag 20.00 uur: De Treffers-Cambuur

Woensdag 20.00 uur: Heerenveen-Volendam

Woensdag 21.00 uur: FC Den Bosch-Ajax

Donderdag 18.45 uur: Heracles-Go Ahead

Donderdag 20.00 uur: Urk-Katwijk

Donderdag 20.00 uur: Blauw Geel'58-FC Utrecht

Donderdag 20.00 uur: FC Groningen-Spakenburg

Donderdag 21.00 uur: Feyenoord-PEC Zwolle

