Twintig jaar geleden werd de winterse transferwindow ingesteld. Tijdens deze handelsperiode shoppen clubs maar al te graag bij andere ploegen. Voor welke speler heeft zo'n transfer zijn carrière gemaakt? Een overzicht.

Klaas-Jan Huntelaar: van sc Heerenveen naar Ajax (2005/2006)

In 2004 laat Klaas-Jan Huntelaar na een succesvolle verhuurperiode bij AGOVV Apeldoorn een contractverlenging bij PSV links liggen en gaat hij voor een nieuw avontuur bij sc Heerenveen. Die keuze geeft zijn carrière een boost.

De spits schiet in de eerste seizoenshelft van 2005/2006 vrijwel elke bal tegen de touwen voor de Friese club. Ajax is overtuigd en neemt Huntelaar midden in het seizoen voor 9 miljoen euro over.

In Amsterdam gaat de aanvaller gelijk door met waar hij gebleven was. Hij claimt dat jaar de topscorerstitel met 33 doelpunten in de Eredivisie. Kampioen worden lukt Huntelaar niet in zijn eerste periode bij Ajax. Wel pakt hij in dienst van de Amsterdammers twee topscorerstitels, twee KNVB-bekers en één Johan Cruijff Schaal. Na wederom een goede eerste seizoenshelft verkast Huntelaar in 2008 voor 27 miljoen euro naar Real Madrid.

Nemanja Vidic: van Spartak Moskou naar Manchester United (2005/2006)

Nemanja Vidic komt in januari 2006 naar het Manchester United van Alex Ferguson. De op dat moment 24-jarige verdediger komt voor 10,5 miljoen euro over van Spartak Moskou. Met zijn snoeiharde tackles en tomeloze inzet maakt hij een onuitwisbare indruk. Samen met Rio Ferdinand vormt de Serviër jarenlang het hart van de United-defensie.

Hij speelt in zijn tijd bij United een indrukwekkende prijzenkast bij elkaar. In acht seizoenen bij 'The Red Devils' pakt hij maar liefst zeventien prijzen, waaronder vijf Premier League-titels en één keer de Champions League. Ook wordt Vidic twee keer gekroond tot beste speler van de Premier League. Uiteindelijk speelt hij driehonderd wedstrijden voor Manchester United.

De winterse transferperiode in 2006 is voor Manchester United sowieso een succesvolle. Hierin wordt namelijk ook Patrice Evra gecontracteerd. De linksback wordt ook vijf keer landskampioen én hij is basisspeler als de Champions League wordt gewonnen in 2008. De verdediger vertrekt net als Vidic in de zomer van 2014 bij United.

Nemanja Vidic speelt acht jaar voor 'The Red Devils'. Foto: Getty Images

Marcelo: van Fluminense naar Real Madrid (2006/2007)

Marcelo is pas achttien als hij de overstap maakt van het Braziliaanse Fluminense naar Real Madrid. De Spaanse topclub is doorgaans terughoudend met het aantrekken van spelers tijdens de winterstop, maar de linksback overtreft de verwachtingen.

Het Braziliaanse talent groeit in vijftien jaar uit tot een onmisbare kracht in de verdediging van 'De Koninklijke'. Hij speelt er maar liefst 545 wedstrijden en wint 25 prijzen met Real Madrid, waaronder zes landstitels en vijf keer de Champions League. Na een aantal jaar als bankzitter vertrekt Marcelo in de zomer van 2022 naar het Griekse Olympiacos. De inmiddels 34-jarige linksback heeft daar een contract tot het einde van dit seizoen.

De Spaanse recordkampioen slaagt er tijdens de transferperiode van 2006/2007 sowieso in om jong talent aan zich te binden. Naast Marcelo trekt Real Madrid ook zijn leeftijdgenoot Gonzalo Higuaín aan. De Argentijnse belofte komt over van River Plate en wordt drie keer kampioen met Real Madrid. Daarna speelt de spits nog voor Juventus, Napoli, AC Milan en Chelsea. Hij sluit zijn carrière eind 2022 af bij MLS-club Inter Miami.

Luis Suárez: van Ajax naar Liverpool (2010/2011)

Op negentienjarige leeftijd komt Luis Suárez naar Nederland. In zijn eerste jaar bij FC Groningen maakt de Uruguayaan gelijk indruk en verdient hij een transfer naar Ajax. In de hoofdstad genieten de Ajax-supporters zo'n 3,5 jaar van de aanvaller. In die periode speelt hij 159 wedstrijden, waarin 'El Pistolero' goed is voor 111 doelpunten en 69 assists. Op de laatste dag van de transferperiode in januari 2011 hapt Liverpool toe. De Engelse grootmacht neemt de aanvaller voor een bedrag van 26,5 miljoen euro over.

Elk Premier League-seizoen overtreft Suárez zijn prestaties uit het vorige seizoen. Het absolute hoogtepunt moet zijn laatste jaar in Engeland worden: Suárez komt in dit seizoen tot 31 doelpunten en 17 assists in de Premier League. De landstitel lijkt op weg naar Anfield, totdat de club in de slotfase bezwijkt onder de druk.

De aanvaller komt uiteindelijk tot 110 wedstrijden, 69 doelpunten en 39 assists voor Liverpool. In de zomer van 2014 verkast hij voor ruim 80 miljoen euro naar zijn droomclub FC Barcelona.

Luis Suárez viert met Dirk Kuijt zijn eerste goal voor Liverpool. Foto: Getty Images

Marco van Ginkel: van Chelsea naar PSV (2015/2016)

Marco van Ginkel maakt in 2013 een toptransfer van Vitesse naar Chelsea, maar kan door meerdere knieblessures zijn belofte daar nooit inlossen. De op dat moment 23-jarige middenvelder speelt een half jaar voor Premier League-club Stoke City, maar als hij daar op de bank belandt, kiest hij eieren voor zijn geld en besluit hij PSV zijn jawoord te geven. De middenvelder verkast op 1 februari 2016 op huurbasis naar Eindhoven.

Van Ginkel verovert snel de harten van de PSV-supporters door bij zijn rentree in de Eredivisie trefzeker te zijn. Ook in de resterende competitiewedstrijden is de impact van de Chelsea-huurling groot. Met zijn volwassen spel en doelpunten past Van Ginkel als gegoten in het systeem van trainer Phillip Cocu. Dat blijkt ook uit het feit dat de middenvelder maar één keer wordt gewisseld in zestien duels.

Als klap op de vuurpijl pakt Van Ginkel met PSV de landstitel door in de laatste speelronde te profiteren van een gelijkspel van Ajax op bezoek bij De Graafschap. De Eindhovenaren winnen wél van PEC Zwolle en kronen zich mede dankzij de uitblinkende huurling Van Ginkel tot landskampioen.

Na deze succesvolle samenwerking wordt Van Ginkel nog tweemaal verhuurd aan PSV. In de zomer van 2021 neemt de club uit Eindhoven de middenvelder definitief over van Chelsea.

Hans Hateboer: van FC Groningen naar Atalanta (2016/2017)

In januari 2017 verlaat Hateboer FC Groningen, de club waarbij hij de jeugdopleiding doorloopt en drie jaar in het eerste elftal speelt. Met die transfer voorkomt de club uit het noorden dat de rechtsback in de zomer daarop transfervrij vertrekt. De destijds 23-jarige verdediger speelt 111 wedstrijden voor FC Groningen en wint in 2014/2015 de KNVB-beker met de ploeg.

Na zijn vertrek naar Italië bereikt Hateboer mooie mijlpalen. In zijn tweede seizoen als basisspeler eindigt de club uit Bergamo als derde in de competitie, waarmee ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League haalt. Atalanta bereikt bij zijn CL-debuut verrassend de kwartfinales, waarin het wordt uitgeschakeld door de latere finalist Paris Saint-Germain. Voor Hateboer persoonlijk is het ook een succesvol toernooi. In de achtste finales speelt hij een belangrijke rol met twee treffers tegen Valencia.

Dankzij zijn transfer naar Atalanta komt hij ook op de radar bij het Nederlands elftal. In 2018 debuteert hij onder Ronald Koeman voor Oranje. Hij heeft tot dusver dertien interlands achter zijn naam staan, maar wacht nog op zijn debuut in een EK- of WK-selectie.

In zijn eerste volledige seizoen bij Atalanta kan Hans Hateboer rekenen op een basisplaats. Foto: Getty Images

Virgil van Dijk: van Southampton naar Liverpool (2017/2018)

Virgil van Dijk wordt in december 2017 voor een bedrag van zo'n 80 miljoen euro van Southampton naar Liverpool gehaald. Met zijn transfer is hij destijds de duurste verdediger aller tijden, maar van spijt zal geen sprake zijn bij de clubleiding. De komst van de Nederlandse verdediger maakt een einde aan de defensieve problemen van 'The Reds'. Van Dijk, inmiddels aanvoerder van Oranje, wint in 2019 de Champions League en een jaar later de Premier League - een prijs die dertig jaar op zich liet wachten in Liverpool.

Ook op individueel vlak pakt Van Dijk prijzen. In het seizoen 2018/2019 wordt hij verkozen tot beste speler van de Premier League én Europees Voetballer van het Jaar. De prestigieuze Ballon d'Or, de prijs voor de Wereldvoetballer van het Jaar, moet Van Dijk in 2019 nipt aan Lionel Messi laten.

Daarnaast blijkt Anfield een magische plek voor 'Big Virg'. Na zijn overstap in 2018 verliest Van Dijk zeventig thuiswedstrijden op rij niet, waarmee hij het 26 jaar oude record van Lee Sharp van Manchester United verbetert. Het is Leeds United dat in oktober 2022 met een 1-2-zege een einde maakte aan die imposante reeks.

Erling Haaland: van Red Bull Salzburg naar Borussia Dortmund (2019/2020)

Iedere verdediger zal even moeten slikken als Erling Haaland tegenover hem staat. De statistieken van de spits zijn van jongs af aan angstaanjagend te noemen. In Salzburg maakt hij in 27 wedstrijden 29 doelpunten, waarmee hij een transfer naar een topclub afdwingt.

Als negentienjarig toptalent vertrekt hij begin 2020 naar Borussia Dortmund, en ook daar heeft hij geen moeite met scoren. In 89 duels vindt hij 86 keer het net en geeft hij 23 assists. In zijn tijd bij Dortmund wint hij de Duitse beker en wordt hij met tien goals topscorer van de Champions League in het seizoen 2020/2021. Borussia Dortmund wordt in de kwartfinales uitgeschakeld door Manchester City.

Laatstgenoemde club neemt de spits in de zomer van 2022 over van Dortmund, waarmee Haaland in de voetsporen van zijn vader treedt. Alfie Haaland speelde tussen 2000 en 2003 voor Manchester City. Sinds zijn start bij 'The Citizens' trekt de Noor zijn stijgende lijn door. Hij maakt 27 doelpunten in 22 wedstrijden. In de groepsfase van de Champions League maakt hij uitgerekend tegen zijn oude werkgever een wereldgoal.

Andries Noppert: van clubloos naar Go Ahead Eagles (2021/2022)

De recentste wintertransfer in dit lijstje is die van Andries Noppert. Hij ontpopt zich binnen een jaar van clubloze keeper tot basiskeeper van het Nederlands elftal op het WK in Qatar. Voordat hij clubloos is, staat de 28-jarige Fries onder de lat bij NAC Breda, het Italiaanse Foggia en FC Dordrecht. Bij deze clubs komt hij in zes jaar tijd slechts zeventien keer in actie. In Dordrecht is hij vooral aan het revalideren van een zware blessure.

In januari 2022 vertrekt hij transfervrij naar Go Ahead Eagles. Daar raakt zijn carrière in een stroomversnelling. In Deventer krijgt hij de kans de laatste vijftien wedstrijden van het seizoen te spelen. Daarin maakt hij zo'n goede indruk dat de supporters al hinten op een debuut voor Oranje.

Zijn goede spel blijft niet onopgemerkt. In de zomer van 2022 maakt hij de overstap naar zijn droomclub sc Heerenveen, waarbij hij direct eerste keeper wordt. Doordat hij ook daar goed presteert, komt 'De Toren van Joure' op de radar van bondscoach Louis van Gaal. Een jongensdroom komt uit als hij eind 2022 mee mag naar het WK in Qatar, waar hij tegen ieders verwachting in als basiskeeper aan de slag mag. Na een goed optreden op het wereldtoneel zit er misschien nóg een mooie transfer in voor de publiekslieveling.

