Klassieker tussen vrouwen Ajax en Feyenoord voor het eerst in ArenA

De Klassieker tussen de vrouwen van Ajax en Feyenoord wordt dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA gespeeld. Het is de eerste keer dat het duel tussen de rivalen uit Amsterdam en Rotterdam in dat stadion wordt afgewerkt.

De wedstrijd stond aanvankelijk op 5 maart gepland, maar vanwege de wijziging van de locatie is de wedstrijd een dag vervroegd. Het duel in Amsterdam begint om 16.30 uur.

Feyenoord Vrouwen komt sinds het seizoen 2021/2022 uit in de Eredivisie. De vorige editie van Ajax-Feyenoord, in december 2021, werd op trainingscomplex De Toekomst afgewerkt en eindigde in 2-0. De Klassieker in Rotterdam werd vorig seizoen al wel in De Kuip afgewerkt (1-4-zege Ajax).

"Voor de spelers, voor trainer Suzanne Bakker en haar staf en voor de vele fans van de Ajax Vrouwen is dit geweldig nieuws", reageert Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij de Amsterdamse club. "Ik ben er enorm trots op dat dit nu mogelijk is."

Ajax Vrouwen staat tweede in de Azerion Vrouwen Eredivisie, met drie punten achterstand op koploper FC Twente. Feyenoord bezet de zesde plek.

