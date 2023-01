Al Nassr ontkent dat Ronaldo wordt ingezet om WK naar Saoedi-Arabië te halen

Al Nassr heeft ontkend dat aanwinst Cristiano Ronaldo de komende tijd wordt ingezet om het WK van 2030 naar Saoedi-Arabië te halen. Verhalen daarover doen sinds de komst van de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar de ronde.

"We willen duidelijk maken dat in Cristiano Ronaldo's contract niets is opgenomen dat verband houdt met een WK-bid. Hij focust zich op Al Nassr en het behalen van successen met de club", meldt Al Nassr in een korte verklaring.

In buitenlandse media verscheen in de afgelopen dagen het verhaal dat Ronaldo naast zijn astronomische jaarsalaris veel geld zou krijgen voor een rol als ambassadeur voor de WK-kandidatuur van Saoedi-Arabië. De oliestaat zou het toernooi over zeven jaar samen met Griekenland en Egypte willen organiseren.

Een toewijzing van het WK aan Saoedi-Arabië is omstreden, omdat er mensenrechten in het land worden geschonden. De afgelopen jaren profileerde Saoedi-Arabië zich al nadrukkelijk in onder meer de Premier League (Saoedische miljardairs hebben Newcastle United in bezit), de Formule 1 en het golf.

Een rol van Ronaldo bij het binnenhalen van het WK zou extra pikant zijn omdat zijn vaderland Portugal het toernooi ook graag wil organiseren. De Portugezen hebben zich samen met Spanje en Oekraïne kandidaat gesteld.

De 37-jarige Ronaldo wacht nog op zijn debuut voor Al Nassr. Vermoedelijk doet hij voor het eerst mee op 22 januari, wanneer zijn club in de competitie tegen Ettifaq speelt.

Eerder

Aanbevolen artikelen