Van Nistelrooij neemt Drommel fout niet kwalijk: 'Hij had ook een wereldredding'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij zag Joël Drommel dinsdag in de fout gaan in de bekerwedstrijd tegen Sparta. De Eindhovenaren wonnen de wedstrijd alsnog, mede door een "wereldredding" van de reservekeeper in blessuretijd.

PSV kwam op het Kasteel op een 0-2-voorsprong door goals van Xavi Simons en Noni Madueke. In de tweede helft werd het nog spannend toen Drommel, die in het bekertoernooi eerste keus Walter Benítez vervangt, na een misverstand met verdediger Jarred Branthwaite mistastte. Arno Verschueren kon de bal vervolgens in een vrijwel leeg doel schieten.

Van Nistelrooij zag geen reden om Drommel na afloop te confronteren met die situatie. "Joël weet zelf ook dat hij fout zat", zei de PSV-trainer tegen ANP. "Hij moet of hard schreeuwen zodat Branthwaite wegblijft. Of hij moet die bal hard wegstompen."

"Maar vergeet niet dat hij ons in blessuretijd ook redt bij dat schot van Tobias Lauritsen", verwees Van Nistelrooij naar een grote kans van Sparta vlak voor het eindsignaal. "Dat was een wereldredding."

Ook aanvoerder Luuk de Jong had complimenten voor Drommel. "Na die fout - ik wil het eigenlijk niet eens een fout noemen - had hij een fantastische redding", zei de ervaren PSV-spits tegen ESPN. "Het is geweldig hoe Drommel zich op dit moment opstelt. Het is een geweldige gozer, en ook een geweldige keeper. Dat zag je vandaag ook weer."

Van Nistelrooij voegde daaraan toe dat Drommel stappen heeft gemaakt. "Vroeger bleef het wel eens langer zichtbaar als hij een foutje had gemaakt. Nu bleef hij zelfverzekerd. Daar is hij wel in gegroeid. Na die fout pakt hij drie ballen zonder enige twijfel. Hij ging gewoon door en bleef niet in die fout hangen."

Tweede ronde KNVB-beker Dinsdag: FC Twente-Telstar 3-1

Dinsdag: Kozakken Boys-ADO 1-3

Dinsdag: Quick-De Graafschap 1-4

Dinsdag: NAC-FC Eindhoven 2-1

Dinsdag: PSV-Sparta 1-2

Woensdag 18.45 uur: Excelsior-AZ

Woensdag 20.00 uur: VVV-FC Emmen

Woensdag 20.00 uur: Almere City-NEC

Woensdag 20.00 uur: De Treffers-Cambuur

Woensdag 20.00 uur: Heerenveen-Volendam

Woensdag 21.00 uur: FC Den Bosch-Ajax

Donderdag 18.45 uur: Heracles-Go Ahead

Donderdag 20.00 uur: Urk-Katwijk

Donderdag 20.00 uur: Blauw Geel'58-FC Utrecht

Donderdag 20.00 uur: FC Groningen-Spakenburg

Donderdag 21.00 uur: Feyenoord-PEC Zwolle

