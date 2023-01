Antony scoort bij ruime zege Manchester United in kwartfinales League Cup

Antony heeft Manchester United dinsdag aan de overwinning geholpen in de kwartfinales van de League Cup. De oud-Ajacied opende de score in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen League One-club Charlton Athletic.

Antony kwam na iets meer dan twintig minuten tot scoren. De Braziliaan krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig in de linkerbovenhoek. Tien minuten voor rust was Fred dicht bij de 2-0, maar zijn inzet belandde op de paal.

Anthony Elanga vond vroeg in de tweede helft wel het doel, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Een kwartier later kreeg Alejandro Garnacho de uitgelezen kans om de marge te verdubbelen, maar de Argentijn stuitte op Charlton-doelman Ashley Maynard-Brewer.

De wedstrijd leek in 1-0 te gaan eindigen, maar in de slotfase kwam Manchester United nog twee keer tot scoren. Eerst schoot Marcus Rashford van dichtbij raak op aangeven van Facundo Pellistri en in blessuretijd was de Engelse aanvaller opnieuw trefzeker.