PSV wint nu wél van Sparta en bereikt achtste finales bekertoernooi

PSV heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. De Eindhovenaren wonnen met 1-2 op bezoek bij Sparta en herstelden zich zo na een teleurstellend Eredivisie-weekend.

De bekeroverwinning in Rotterdam is een opsteker voor PSV. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij trof Sparta zaterdag ook al in de Eredivisie en bleef toen in eigen huis steken op een 0-0-gelijkspel.

Ook op Het Kasteel had PSV de nodige moeite met de ploeg van coach Maurice Steijn. Xavi Simons opende na ruim een half uur de score en Noni Madueke verdubbelde vlak voor rust de voorsprong. In de tweede helft bracht Arno Verschueren de spanning terug, maar daarna werd er niet meer gescoord.

PSV hoort zaterdag wie de tegenstander in de achtste finales is. Het is een zogeheten 'vrije loting', dus Ajax of Feyenoord zou uit de koker kunnen komen, mits deze clubs deze week hun duels in de tweede ronde weten te winnen.

Xavi Simons brak de ban voor PSV. Foto: ANP

Drie wijzigingen in PSV-basis

Van Nistelrooij had PSV op drie plekken gewijzigd vergeleken met de thuiswedstrijd tegen Sparta van drie dagen eerder. Doelman Walter Benítez, verdediger Armando Obispo en middenvelder Joey Veerman zaten op de bank. Hun plekken werden ingevuld door respectievelijk Joël Drommel, André Ramalho en Érick Gutiérrez.

In de beginfase van de wedstrijd viel er weinig te beleven. PSV kwam pas na ruim een half uur op stoom en drukte dat meteen uit in een doelpunt. Via Ibrahim Sangaré en Luuk de Jong belandde de bal bij Gutiérrez, die Simons bediende. De enkelvoudig international rondde onberispelijk af.

Vlak voor rust tekende Madueke voor de 0-2. De Engelse aanvaller, die in de belangstelling van Chelsea staat, schoot via verdediger Bart Vriends binnen.

Noni Madueke schoot via Bart Vriends de 0-2 binnen. Foto: Pro Shots

Sparta brengt spanning terug

In de tweede helft knokte Sparta zich terug in de wedstrijd. Verschueren maakte de aansluitingstreffer namens de Rotterdammers, die verrassend zesde in de Eredivisie staan. Doelman Drommel, die in het bekertoernooi de voorkeur krijgt boven Benítez, ging daarbij niet vrijuit.

PSV hield stand in de levendige slotfase. Simons kreeg de mogelijkheid om de wedstrijd in het slot te gooien, maar zag zijn watervlugge solo gestrand worden door doelman Nick Olij. In de blessuretijd kreeg Tobias Lauritsen dé kans op de gelijkmaker voor Sparta. Doelman Drommel tikte zijn inzet uit de hoek en revancheerde zich zo voor zijn fout.

De komende twee dagen worden er nog elf wedstrijden afgewerkt in de tweede ronde van het bekertoernooi. Ajax gaat woensdag op bezoek bij FC Den Bosch, Feyenoord ontvangt donderdag PEC Zwolle. De loting is zaterdag laat op de avond.

Tweede ronde KNVB-beker Dinsdag: FC Twente-Telstar 3-1

Dinsdag: Kozakken Boys-ADO 1-3

Dinsdag: Quick-De Graafschap1-4

Dinsdag: NAC-FC Eindhoven 2-1

Dinsdag: PSV-Sparta 1-2

Woensdag 18.45 uur: Excelsior-AZ

Woensdag 20.00 uur: VVV-FC Emmen

Woensdag 20.00 uur: Almere City-NEC

Woensdag 20.00 uur: De Treffers-Cambuur

Woensdag 20.00 uur: Heerenveen-Volendam

Woensdag 21.00 uur: FC Den Bosch-Ajax

Donderdag 18.45 uur: Heracles-Go Ahead

Donderdag 20.00 uur: Urk-Katwijk

Donderdag 20.00 uur: Blauw Geel'58-FC Utrecht

Donderdag 20.00 uur: FC Groningen-Spakenburg

Donderdag 21.00 uur: Feyenoord-PEC Zwolle

In de slotfase ging Sparta-doelman Nick Olij mee naar voren. Foto: Pro Shots

