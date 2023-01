FC Twente, ADO Den Haag en De Graafschap naar achtste finales KNVB-beker

FC Twente en ADO Den Haag hebben zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. De tukkers klopten Telstar met 3-1 en de Hagenaars wonnen met 1-3 bij Kozakken Boys.

Daan Rots maakte de eerste twee doelpunten voor Twente. Zeven minuten voor rust opende de aanvaller de score op aangeven van Sem Steijn. Vijf minuten later tikte Rots de 2-0 binnen nadat een kopbal van Manfred Ugalde op de paal was beland.

Virgil Misidjan breidde de voorsprong halverwege de tweede helft verder uit en daarbij was Ugalde opnieuw de aangever. Kort daarna deed Thomas Oude Kotte wat terug namens Telstar, maar het werd niet meer spannend in De Grolsch Veste.

ADO Den Haag had het in Werkendam een stuk lastiger met de amateurs van Kozakken Boys. Xander Severina opende na een half uur de score met een schot in de verre hoek. Enkele minuten later kreeg Kozakken Boys een penalty, maar Leon Hutton schoot vanaf 11 meter over.