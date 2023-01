PSV zonder Benítez, Obispo en Veerman op herhaling in bekerduel met Sparta

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij kiest dinsdag voor drie nieuwe namen in de uitwedstrijd tegen Sparta in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Doelman Walter Benítez, verdediger Armando Obispo en middenvelder Joey Veerman zijn op de bank geposteerd.

Dat duel in Eindhoven eindigde in 0-0. Een opvallend moment die avond was de wissel van Veerman, die in de tweede helft naar de kant werd gehaald. De middenvelder liet in woord en gebaar zijn ongenoegen blijken, hoewel Van Nistelrooij zei daar niet te zwaar aan te tillen. Dinsdag zit Veerman dus op de bank.