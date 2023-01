Rulli maakt waarschijnlijk debuut voor Ajax tegen Den Bosch, Brobbey twijfelgeval

Géronimo Rulli maakt in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker hoogstwaarschijnlijk zijn debuut voor Ajax. Volgens trainer Alfred Schreuder is de kans groot dat de Argentijnse doelman woensdag onder de lat staat. Brian Brobbey ontbreekt mogelijk in De Vliert.

"Hij is nu speelgerechtigd en dat is voor ons een goed teken. De kans is natuurlijk ook groot dat hij gaat spelen", zei Schreuder dinsdag bij ESPN.

"Hij was op het WK tweede keus bij Argentinië, dus daar heeft hij niet gespeeld. Ook bij Villarreal heeft hij de afgelopen tijd niet gespeeld, dus hij moet nu wel minuten gaan maken. Hij maakt een goede indruk. Hij kan goed meevoetballen, hij is fanatiek, atletisch en snel."

De dertigjarige Rulli werd vrijdag door Ajax voor minimaal 8 miljoen euro overgenomen van Villarreal. De keeper tekende een contract tot de zomer van 2026, met een optie voor nog een seizoen.

Afgelopen weekend hoefde Schreuder voor de wedstrijd tegen NEC (1-1) nog niet te kiezen tussen Rulli en Remko Pasveer. De papieren van de Argentijnse aanwinst waren toen namelijk nog niet op orde.

Als Rulli daadwerkelijk speelt, krijgt hij de opdracht om voor het eerst in vijftien wedstrijden de nul te houden voor Ajax. De laatste keer dat de Amsterdammers geen tegendoelpunt kregen, was op 10 september tegen sc Heerenveen (5-0).

Brian Brobbey viel zondag geblesseerd uit tegen NEC. Foto: ANP

Duel komt waarschijnlijk te vroeg voor Brobbey

Ajax moet het in Den Bosch mogelijk zonder Brobbey stellen. De spits viel tegen NEC geblesseerd uit. "Hij kan nog niet trainen, dus ik denk dat de wedstrijd tegen Den Bosch te vroeg komt", liet Schreuder weten.

Mohammed Kudus, Steven Berghuis en Steven Bergwijn kunnen in ieder geval niet in actie komen tegen Den Bosch. "Er heerst nog steeds een griepvirus bij ons. We verwachten niet dat er nieuwe spelers fit zijn voor de wedstrijd tegen Den Bosch. Als je kijkt naar onze ziekenboeg, hebben we niet heel veel keuzes."

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Ajax in de tweede ronde van de KNVB-beker begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van de Graaf.

Tweede ronde KNVB-beker Dinsdag 18.45 uur: FC Twente-Telstar

Dinsdag 20.00 uur: Kozakken Boys-ADO

Dinsdag 20.00 uur: Quick-De Graafschap

Dinsdag 20.00 uur: NAC-FC Eindhoven

Dinsdag 21.00 uur: PSV-Sparta

Woensdag 18.45 uur: Excelsior-AZ

Woensdag 20.00 uur: VVV-FC Emmen

Woensdag 20.00 uur: Almere City-NEC

Woensdag 20.00 uur: De Treffers-Cambuur

Woensdag 20.00 uur: Heerenveen-Volendam

Woensdag 21.00 uur: FC Den Bosch-Ajax

Donderdag 18.45 uur: Heracles-Go Ahead

Donderdag 20.00 uur: Urk-Katwijk

Donderdag 20.00 uur: Blauw Geel'58-FC Utrecht

Donderdag 20.00 uur: FC Groningen-Spakenburg

Donderdag 21.00 uur: Feyenoord-PEC Zwolle

