Haller maakt half jaar na diagnose eindelijk eerste minuten voor Dortmund

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Sébastien Haller heeft eindelijk zijn officieuze debuut voor Borussia Dortmund gemaakt. De Ivoriaanse aanvaller mocht dinsdag invallen in de met 5-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf, nadat hij een half jaar aan de kant had gestaan vanwege teelbalkanker.

Haller kwam in de 74e minuut in het veld voor Youssoufa Moukoko. Op dat moment leidde Dortmund met 2-1. De wedstrijd werd gespeeld in het Spaanse Marbella, waar beide Duitse clubs zich voorbereiden op de tweede seizoenshelft.