Messi speelt waarschijnlijk woensdag eerste duel als wereldkampioen

De kans is groot dat Lionel Messi woensdagavond in de competitiewedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Angers zijn rentree viert. Dat is dan 24 dagen nadat hij met Argentinië ten koste van Frankrijk de wereldtitel heeft veroverd.

PSG-trainer Christophe Galtier heeft de 35-jarige Messi opgenomen in de selectie voor het thuisduel van woensdag.

De dribbelaar meldde zich zes dagen geleden weer in Parijs na de vele huldigingen naar aanleiding van de Argentijnse triomf in Qatar. Het bekerduel met Châteauroux (1-3-winst) van afgelopen weekeinde liet de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar nog schieten.

Tijdens de meeslepende WK-finale nam Messi twee goals voor zijn rekening én benutte hij een strafschop in de door het 3-3-gelijkspel noodzakelijk geworden penaltyserie.

Ondertussen heeft Messi nog altijd niet zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis met PSG loopt over ruim vijf maanden af.

"Lionel lijkt zich gelukkig te voelen, maar het is natuurlijk aan hem om te bepalen wat hij doet. De club wil in elk geval erg graag met hem door", vertelde Galtier dinsdag tijdens een persmoment.

PSG leidt na zeventien speelrondes de dans in de Ligue 1 met 44 punten uit zeventien duels. Nummer twee RC Lens volgt op vier punten. Angers, de tegenstander van woensdag, draagt de rode lantaarn.

