Voormalig FC Barcelona-verdediger Dani Alves aangeklaagd voor aanranding

Voormalig FC Barcelona-verdediger Dani Alves is dinsdag aangeklaagd wegens aanranding. De 39-jarige Braziliaan zou vorige maand in een nachtclub in Barcelona een vrouw hebben betast, maar ontkent dat.

Het hooggerechtshof van Catalonië heeft een onderzoek naar Alves geopend. De rechtsback, die zijn land onlangs nog vertegenwoordigde op het WK in Qatar, zou tijdens het dansen met de vrouw te ver zijn gegaan.

"Maar het is niet waar", zei Alves in het Spaanse televisieprogramma Y ahora Sonsoles. "Ik hou van dansen, maar zonder daarbij in iemands aura te komen. Het spijt me heel erg, maar ik ken deze vrouw helemaal niet. Ze doet mijn familie pijn."

Alves speelde tijdens twee periodes voor FC Barcelona en stapte in juli vorig jaar over naar het Mexicaanse UNAM Pumas, waarbij hij nog een contract tot komende zomer heeft.

Verder kwam Alves uit voor onder meer Sevilla, Juventus en Paris Saint-Germain. De vleugelverdediger pakte in zijn loopbaan 44 prijzen; geen voetballer deed hem dat na.

Vorige maand schroefde Alves op het WK in Qatar zijn aantal interlands voor Brazilië op tot 126. Alleen Cafú (143 wedstrijden) en Roberto Carlos (127 duels) kwamen vaker uit voor de 'Seleção'.

