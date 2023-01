Feyenoord plaatst bij duel met Ajax netten rond veld om spelers te beschermen

Feyenoord hangt bij de thuiswedstrijd tegen Ajax op 22 januari voor het eerst in de Eredivisie netten op rond het veld. Zo moet worden voorkomen dat supporters voorwerpen op het veld gooien.

"Alternatieven zijn serieus overwogen, maar er is uiteindelijk gekozen voor het afnetten van het speelveld", meldt de koploper van de Eredivisie dinsdag. "Het is fantastisch dat we teruggaan naar het spelen van een Klassieker met publiek, maar je wil dat het een sportieve wedstrijd is. Daarom voelen we ons genoodzaakt tot deze maatregel."