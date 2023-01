Ajax moet tegen FC Den Bosch slechtste reeks sinds 2006 zien te voorkomen

Ajax hoopt woensdagavond tegen FC Den Bosch de achtste finales van de KNVB-beker te halen én daarmee een zeldzaam slechte reeks te voorkomen. De ploeg van de geplaagde trainer Alfred Schreuder wacht al vier wedstrijden op een zege.

Schreuder ziet een verklaring voor de slechte reeks in de personele problemen van Ajax. "Als je kijkt naar onze ziekenboeg, hebben we niet heel veel keuzes", zei hij dinsdag in de aanloop naar het duel met FC Den Bosch. "We moeten die wedstrijd gewoon doorkomen en zo sterk mogelijk starten."