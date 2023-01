Vier trainers Amerikaans vrouwenvoetbal levenslang geschorst, Pauw niet gestraft

Vier coaches die zijn genoemd in het onderzoek naar misbruik en wanpraktijken in het Amerikaans vrouwenvoetbal zijn levenslang geschorst. De eveneens beschuldigde Vera Pauw krijgt geen sanctie van de vrouwencompetitie NWSL. Wel moet ze haar wangedrag erkennen om ooit nog te mogen werken in de Amerikaanse competitie.

Paul Riley, Christy Holly, Rory Dames en Richie Burke mogen niet meer werken in de hoogste Amerikaanse afdeling. Bij die trainers is "voortdurend wangedrag" aangetoond.

De straffen maken deel uit van een breed pakket van schorsingen en boetes tegen meerdere personen en organisaties. De sancties zijn het gevolg van de bevindingen van de NWSL, die vorige maand werden gepubliceerd.

Het onderzoek naar de intimidaties en misbruik was ingesteld nadat via The Athletic naar buiten was gekomen dat Riley in zijn periode als coach van Portland Thorns twee speelsters seksueel had misbruikt. Daarna beschuldigden meer voetbalsters Riley en andere coaches van grensoverschrijdend gedrag.

Dames, oud-trainer van Chicago Red Stars, is beschuldigd van verbaal geweld en beledigingen aan het adres van speelsters. Holly, voormalig coach van Racing Louisville, werd ontslagen nadat hij werd beschuldigd van het betasten van een speelster. Burke (Washington Spirit) zou vooral discriminerende opmerkingen hebben gemaakt.

Vera Pauw leidde de Ierse vrouwen in oktober voor het eerst naar het WK. Foto: Getty Images

Pauw ontkende wangedrag

Ook Pauw werd beschuldigd van onder meer bodyshaming gedurende haar tijd als coach van Houston Dash. De 59-jarige Nederlandse, momenteel bondscoach van de Ierse vrouwen, moet verbetering tonen om ooit nog aan de slag te kunnen in de Amerikaanse competitie.

"Ze moet haar wangedrag erkennen", stelt de NWSL in een verklaring. "Daarnaast moet ze meedoen aan trainingen om haar gedrag te verbeteren en daarbij oprechte betrokkenheid tonen."

De oud-bondscoach van de Oranjevrouwen ontkende de beschuldigingen. "Ik spreek alle beschuldigingen over mijn periode bij Houston Dash tegen. Het welzijn van speelsters heb ik altijd van groot belang gevonden."

"De suggestie dat ik aan bodyshaming heb gedaan, is een belediging van mijn persoonlijke waarden en mijn gedrag als coach", besloot Pauw. De Ierse voetbalbond FAI schaarde zich achter de coach en stelde dat het rapport vooraf niet was gedeeld met de bond of Pauw zelf.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-01 01 of bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-01 88 of de chat.

Eerder

Aanbevolen artikelen