Melbourne Victory krijgt recordboete voor supportersgeweld tijdens stadsderby

Melbourne Victory heeft dinsdag de hoogste boete in het Australische betaald voetbal ooit gekregen. De club moet 550.000 Australische dollars (ruim 350.000 euro) betalen vanwege het supportersgeweld bij de wedstrijd tegen Melbourne City in december.

Er dreigt ook nog eens tien punten aftrek voor de club uit de A-League, de hoogste divisie. De straf is het gevolg van een invasie van supporters op het veld tijdens het duel met stadgenoot Melbourne City.

Fans van Melbourne Victory stormden het veld op en vielen spelers aan. City-doelman Tom Glover kreeg een emmer met zand in zijn gezicht geslingerd. De keeper liep daarbij een hersenschudding op. De scheidsrechter en een cameraman raakten eveneens gewond.

Directeur James Johnson van de Australische voetbalbond beschreef de gebeurtenissen als de ergste die het Australische voetbal ooit heeft meegemaakt. "De sancties die we hebben opgelegd, zijn de zwaarste in het bestaan van de A-League. Deze sancties weerspiegelen onze wens om dit gedrag en degenen die het in stand houden uit onze sport te weren."