Arsenal gaat simpel verder in FA Cup en stuit nu op Manchester City

Arsenal heeft zich maandag dankzij een moeiteloze overwinning voor de vierde ronde van de FA Cup geplaatst. Er werd met 0-3 gewonnen van Oxford United, dat op het derde niveau speelt. 'The Gunners' stuiten in de volgende ronde op Manchester City.

Het verschil werd wel pas in de tweede helft gemaakt door de ploeg van manager Mikel Arteta, die veel spelers rust gaf. Eddie Nketiah (twee keer) en Mohamed Elneny maakten de doelpunten.

City en Arsenal treffen elkaar in de vierde ronde van de FA Cup in Manchester. Verder speelt het Manchester United van manager Erik ten Hag, een van de andere topclubs die nog in het toernooi zitten, thuis tegen Reading.