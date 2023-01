Door Liverpool begeerde Koopmeiners helpt Atalanta met prachtgoal aan winst

Teun Koopmeiners heeft maandag zijn waarde bewezen voor Atalanta. De middenvelder van Oranje, die in de belangstelling staat van Liverpool, droeg met een schitterend doelpunt bij aan een 1-2-zege op Bologna in de Serie A.

Atalanta, met naast Koopmeiners ook Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis, kwam al in de zesde minuut op achterstand. Riccardo Orsolini zette de thuisploeg op 1-0.

Met het fraaie doelpunt - zijn vijfde van dit Serie A-seizoen - vestigde Koopmeiners de aandacht op zich terwijl hij toch al in de schijnwerpers staat. De 24-jarige Nederlander staat namelijk in de belangstelling van Liverpool.

Atalanta-directeur Tony D'Amico bevestigde voorafgaand aan het duel met Bologna dat de geruchten daarover kloppen, al liet hij direct weten dat een vertrek geen optie is. "Het is mooi dat Liverpool interesse heeft in een van onze spelers, maar er is niets concreet. Er wordt niet onderhandeld", zei hij tegen Sky Sport.