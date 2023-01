Boze spits Barasi helpt Jong AZ met benutte strafschoppen aan uitzege

Jong AZ heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie met 0-2 gewonnen bij Jong FC Utrecht. De manier waarop het eerste doelpunt werd gevierd, was opvallend.

In de eerste helft viel er weinig te beleven op Sportpark Zoudenbalch. Yusuf Barasi miste in de beginfase een grote kans namens het Jong AZ van trainer Maarten Martens en even later schoot Eliano Reijnders namens de thuisploeg voorlangs.

Kort na rust dook Barasi opnieuw tweemaal op in het Utrechtse strafschopgebied, maar de Jong AZ-spits had het vizier niet op scherp staan. Hij schoot de eerste kans over en vond de tweede maal Jong FC Utrecht-doelman Thijmen Nijhuis op zijn weg.

Barasi kreeg niet veel later de kans om zich te revancheren. De negentienjarige aanvaller werd door een fraaie pass van Lewis Schouten de diepte in gestuurd, waarna Nijhuis hem tegen de vlakte werkte en de bal op de stip ging. Barasi benutte zelf de buitenkans.

Yusuf Barasi benutte twee strafschoppen. Foto: Pro Shots

Geel na eerste goal, glimlach na tweede treffer

Van vreugde om het doelpunt was bij Barasi absoluut geen sprake. Hij maakte het 'mondjes dicht'-gebaar, schoot de bal met een grimmige blik het stadionnetje uit en kreeg de gele kaart van scheidsrechter Robin Vereijken.

Even later werd er een tweede strafschop gegeven, na een overtreding op Soulyman Allouch. Opnieuw schoot Barasi de bal achter Nijhuis. De Jong AZ-spits, die hiermee dit seizoen op acht goals staat, hield zich ditmaal in. Toen Allouch even bij hem kwam buurten, kon er zelfs een glimlach vanaf.

Jong AZ blijft achtste staan. Dat is een plek die recht geeft op nacompetitie, ware het niet dat beloftenelftallen in de eerste divisie uitgesloten zijn van promotie. Het Jong FC Utrecht van trainer Darije Kalezic bezet de laatste plek. Het is niet mogelijk om uit de Keuken Kampioen Divisie te degraderen.

Aanbevolen artikelen