Recordinternational en aanvoerder Lloris stopt na 145 wedstrijden bij Frankrijk

Keeper Hugo Lloris heeft maandag een punt achter zijn loopbaan als international van Frankrijk gezet. De recordinternational (145 wedstrijden) vindt het tijd om plaats te maken.

"Ik geef er de voorkeur aan om op mijn hoogtepunt te stoppen", zegt de 36-jarige Lloris in een interview met L'Équipe. Zijn laatste wedstrijd voor Frankrijk was de WK-finale van 18 december, waarin Argentinië na strafschoppen te sterk was.

De spectaculaire wedstrijd in Lusail eindigde na verlenging in 3-3. In de penaltyserie slaagde Lloris er niet in om een inzet te keren. Hij zag landgenoten Kingsley Coman en Aurélien Tchouméni missen vanaf 11 meter.

Lloris, na spits Karim Benzema de tweede routinier in korte tijd die bedankt voor Frankrijk, debuteerde in november 2008 als international. Sindsdien maakte hij zeven eindtoernooien mee (vier WK's en drie EK's). De keeper was op die toernooien altijd basisspeler en vrijwel altijd aanvoerder. Op het WK in Qatar passeerde hij Lilian Thuram als recordinternational.

Het hoogtepunt met Frankrijk beleefde Lloris in 2018, toen hij wereldkampioen werd met 'Les Bleus'. Daar staan de verloren WK-finale in Qatar en de verloren EK-finale in 2016 tegenover. In 2021 won hij de Nations League met zijn land.

Lloris werd meestal opgeroepen als speler van Tottenham Hotspur, de club waarvoor hij sinds de zomer van 2012 speelt en waarbij hij tot medio 2024 vastligt. Tottenham nam hem destijds over van Olympique Lyonnais.

