Doodstraf Iraanse voetballer Nasr-Azadani omgezet in 26 jaar gevangenis

Amir Nasr-Azadani, de Iraanse profvoetballer die vorige maand in eigen land ter dood werd veroordeeld, heeft nu een gevangenisstraf van 26 jaar gekregen. Dat melden Iraanse media maandag.

De 26-jarige Nasr-Azadani hing de doodstraf boven het hoofd wegens deelname aan antiregeringsprotesten in zijn land. Recent werden om die reden al enkele landgenoten van hem geëxecuteerd. Nasr-Azadani voerde campagne voor vrouwenrechten en basisvrijheden in zijn land. Volgens Iraanse media bekende hij onder grote druk schuld. Zijn familie zou het zwijgen zijn opgelegd.

In totaal moet Nasr-Azadini zestien jaar de gevangenis in omdat hij drie verschillende straffen tegelijkertijd uitzit. Hij werd tegelijk met drie anderen veroordeeld, maar zij krijgen wél nog steeds de doodstraf.

Ondanks alle ophef over het regime in Iran deed het land recent wel mee aan het WK voetbal in Qatar. De Iraniërs strandden daar in de poulefase.