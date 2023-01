Wales-vedette Gareth Bale (33) stopt per direct met voetballen

Gareth Bale zet per direct een punt achter zijn voetballoopbaan. Dat heeft de 33-jarige oud-speler van onder meer Tottenham Hotspur en Real Madrid maandag bekendgemaakt.

Geruchten over het einde van Bales carrière deden al een tijdje de ronde. De flankspeler, die nog een contract tot komende zomer had bij het Amerikaanse Los Angeles FC, werd de laatste jaren geteisterd door blessureleed.

"Ik sta voor de volgende stap in mijn leven. Het is tijd voor verandering, voor kansen op een nieuw avontuur", zegt Bale op social media in een verklaring, waarin hij verder uitvoerig iedereen bedankt die een rol in zijn loopbaan hebben gespeeld.