Haller sprak veel met Boëtius over ziekte en kan niet wachten op 'Gelbe Wand'

Sébastien Haller hoopt 22 januari eindelijk zijn debuut voor Borussia Dortmund te maken. De Ivoriaanse spits blikte maandag terug op de afgelopen periode, waarin hij herstelde van teelbalkanker en onder meer met enkele lotgenoten uit het voetbal daarover sprak.

"Ik merk nu dat al het werk van de afgelopen maanden de moeite waard is geweest", zei Haller op een persconferentie in het Spaanse Marbella, waar hij zich met Dortmund voorbereidt op de tweede seizoenshelft.

De 28-jarige aanvaller keerde vorige week terug op het trainingsveld, nadat bij hem in juli teelbalkanker werd geconstateerd. Hij was toen net van Ajax naar Dortmund getransfereerd.

Haller onderging voor zijn herstel twee operaties en chemotherapie. "Tijdens zo'n proces - in het ziekenhuis bijvoorbeeld - loop je veel mensen tegen het lijf die het beter hebben getroffen dan jij", vertelde Haller. "Dat is op zo'n moment lastig te verdragen, maar je moet geloof in jezelf blijven houden. Dat helpt enorm."