AZ versterkt zich met ervaren doelman Ryan van Australisch elftal

AZ heeft maandag keeper Mathew Ryan overgenomen van FC Kopenhagen. De dertigjarige Australiër zal in Alkmaar naar alle waarschijnlijkheid de rol van eerste doelman gaan vervullen.

Ryan is al jaren eerste keus in het Australische elftal. Afgelopen WK bereikte hij met zijn land de achtste finales. Ze verloren van de latere wereldkampioen Argentinië. Ryan stond sinds afgelopen zomer onder contract bij FC Kopenhagen.

Sinds het vertrek van Marco Bizot in de zomer van 2021 kampt AZ met een keepersprobleem. Opvolgers Peter Vindahl en Hobie Verhulst maakten geen onuitwisbare indruk in het doel van de Alkmaarders. Vindahl vertrok vorige maand op huurbasis naar 1. FC Nürnberg.

Technisch directeur Max Huiberts van AZ is dan ook blij met de komst van Ryan, die een verbintenis tot 2024 tekent. "We zochten iemand die er direct staat als hij fit is", vertelt Huiberts. "Dat is hij. Alles past wat dat betreft in het plaatje."

Mathew Ryan haalde op het WK de achtste finales met Argentinië. Foto: Getty Images

Ryan heeft veel ervaring

Met zijn ervaring moet Ryan de nummer vijf van de Eredivisie uit de brand helpen. Hij speelde eerder al 121 wedstrijden in de Premier League voor Brighton Hove Albion. Daarnaast heeft Ryan gekeept bij Arsenal, Club Brugge, Valencia en Real Sociedad. De doelman heeft 74 interlands achter zijn naam en speelde op drie WK's.

Ryan heeft niet getwijfeld over zijn komst naar AZ. "Je hoeft maar één keer naar de club en zijn geschiedenis te kijken om te zien dat het een goede en ambitieuze club is", zegt hij. "Er is een hoop om voor te spelen en ik droom ervan om samen met het team het allerhoogste te bereiken."

Na Djordje Mihailovic is Ryan de tweede winterse versterking van AZ, dat de competitie zaterdag hervatte met een 1-1-gelijkspel tegen Vitesse. Het kan nog even duren voor de Australiër inzetbaar is, want hij heeft eerst een werkvergunning nodig.

