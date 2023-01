Besiktas ontkent dat door United begeerde Weghorst vertrekclausule heeft

De mogelijke transfer van Wout Weghorst van Besiktas naar Manchester United lijkt nog ver weg. In een statement ontkent de Turkse club maandag dat de Oranje-international een vertrekclausule voor 2,5 miljoen euro heeft.

"Het speculatieve bericht in de media dat het contract van Weghorst voor een vergoeding van 2,5 miljoen euro kan worden ontbonden klopt niet", schrijft Besiktas in een statement op de website van de club. "En het nieuws dat hij onze club dinsdag gaat verlaten is fictief."

Diverse media, waaronder het AD, meldden afgelopen weekend dat Manchester United met Burnley in onderhandeling is over een transfer van Weghorst. De oud-spits van onder meer AZ en VfL Wolfsburg staat nog tot komende zomer onder contract bij de Engelse club, die vorig jaar degradeerde uit de Premier League.

United hoopt met Burnley tot overeenstemming te komen en dan moet Besiktas waarschijnlijk ook nog geld krijgen. De zestienvoudig Turks landskampioen huurde de dertigjarige Weghorst afgelopen zomer voor een seizoen en wil hem deze winter niet laten gaan. De aanvaller scoorde al acht keer in de Turkse Süper Lig.

Wout Weghorst speelde vorig jaar in de Premier League bij Burnley. Foto: Getty Images

'Het initiatief ligt volledig bij Besiktas'

Het blijft onduidelijk of Weghorst door een clausule nu al voor een bepaald bedrag weg kan, maar volgens Besiktas is dat bedrag in ieder geval niet de in de media genoemde 2,5 miljoen euro. De club benadrukt bovendien dat het niet hoeft in te gaan op de interesse van United.

"Het initiatief rond Weghorst ligt volledig bij Besiktas", schrijft de club. "Als er ontwikkelingen zijn in deze kwestie, zullen wij onze achterban informeren."

Manchester United is na het vertrek van Cristiano Ronaldo op zoek naar aanvallende versterking en trainer Erik ten Hag zou Weghorst graag zien komen. De spits leek zaterdag al voor te sorteren op een vertrek bij Besiktas. De negentienvoudig international maakte de 2-0 tegen Kasimpasa en riep vervolgens "bye, bye!" naar de aanhang van Besiktas. Hij maakte daar ook nog een hartgebaar bij.

