Heerenveen moet Van Beek maanden missen door achillespeesblessure

Sc Heerenveen kan maandenlang niet beschikken over Sven van Beek, maakte de Friese club maandag bekend op zijn website . De ervaren verdediger kampt met een zware achillespeesblessure.

Van Beek liep de blessure zaterdag op in het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk. Na de wedstrijd zei Heerenveen-trainer Kees van Wonderen al te vrezen de voormalig jeugdinternational weken kwijt te zijn. Onderzoek in het ziekenhuis wees maandag uit dat het zelfs een kwestie van maanden wordt.

De 28-jarige Van Beek is al anderhalf seizoen een vaste kracht bij Heerenveen en speelde dit seizoen alle Eredivisie-wedstrijden. Het is niet voor het eerst dat hij in zijn carrière geplaagd wordt door lang blessureleed.

Zo kwam hij als Feyenoorder geen minuut in actie in het kampioensseizoen 2016/2017. Ook speelde hij slechts één Eredivisie-duel voor de Rotterdammers in de jaargang 2019/2020.

De eerstvolgende wedstrijd van Heerenveen is het KNVB-bekerduel met FC Volendam woensdag om 20.00 uur in het Abe Lenstra Stadion. In de Eredivisie staat de ploeg van Van Wonderen op de achtste plaats.

Tweede ronde KNVB-beker Dinsdag 18.45 uur: FC Twente-Telstar

Dinsdag 20.00 uur: Kozakken Boys-ADO

Dinsdag 20.00 uur: Quick-De Graafschap

Dinsdag 20.00 uur: NAC-FC Eindhoven

Dinsdag 21.00 uur: Sparta-Rotterdam

Woensdag 18.45 uur: Excelsior-AZ

Woensdag 20.00 uur: VVV-FC Emmen

Woensdag 20.00 uur: Almere City-NEC

Woensdag 20.00 uur: De Treffers-Cambuur

Woensdag 20.00 uur: Heerenveen-Volendam

Woensdag 21.00 uur: FC Den Bosch-Ajax

Donderdag 18.45 uur: Heracles-Go Ahead

Donderdag 20.00 uur: Urk-Katwijk

Donderdag 20.00 uur: Blauw Geel'58-FC Utrecht

Donderdag 20.00 uur: FC Groningen-Spakenburg

Donderdag 21.00 uur: Feyenoord-PEC Zwolle

Sven van Beek verliet zaterdag tegen RKC Waalwijk geblesseerd het veld. Foto: Pro Shots

