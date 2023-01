Scheidsrechters Overtoom en Van Boekel geselecteerd voor WK voor vrouwen

De Nederlandse scheidsrechters Franca Overtoom en Pol van Boekel zijn komende zomer van de partij op het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland. Overtoom is geselecteerd als assistent-scheidsrechter, Van Boekel als videoarbiter.

Wereldvoetbalbond FIFA selecteerde 33 scheidsrechters, 55 assistenten (grensrechters) en 19 videoarbiters voor het komende WK. Van Boekel was als VAR eind vorig jaar actief op het WK voor mannen in Qatar. Danny Makkelie floot toen twee groepswedstrijden.

De Nederlander bleef lang in Qatar en maakte kans op een wedstrijd in de beslissende fase van het toernooi. Maar tot zijn grote teleurstelling kreeg hij geen aanstelling meer.

De FIFA had voor het WK in Qatar drie vrouwelijke scheidsrechters geselecteerd. Alleen de Française Stéphanie Frappart mocht daadwerkelijk een wedstrijd fluiten: Duitsland-Costa Rica. Zo werd ze de eerste vrouwelijke scheidsrechter op een WK voor mannen ooit.

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli en de finale is op 20 augustus. De Oranjevrouwen zijn ingedeeld in groep E met regerend wereldkampioen Verenigde Staten en Vietnam als tegenstanders. De derde tegenstander in de groep moet zich nog plaatsen via play-offs. Het wordt Kameroen, Thailand of Portugal.