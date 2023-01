Martínez gaat na mislukt WK met België aan de slag als bondscoach van Portugal

Roberto Martínez is maandag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Portugal. De Spanjaard is bij de kwartfinalist van het afgelopen WK de opvolger van de ontslagen Fernando Santos.

De 49-jarige Martínez was op zoek naar een nieuwe baan na zijn vertrek bij de Belgische nationale ploeg. Met 'De Rode Duivels' werd hij in Qatar al in de groepsfase uitgeschakeld. Direct na het laatste groepsduel kondigde hij zijn vertrek aan.

Bij Portugal begint Martínez aan zijn tweede klus als bondscoach. Voordat hij in België aan de slag ging, was hij bij drie verschillende clubs actief. Hij had achtereenvolgens Swansea City (2007-2009), Wigan Athletic (2009-2013) en Everton (2013-2016) onder zijn hoede.

Martínez is de opvolger van de 68-jarige Santos, die sinds 2014 de leiding had bij de nationale ploeg. In 2016 veroverde Santos met Portugal nog de Europese titel en in 2019 won hij met zijn ploeg de Nations League door in eigen land in de finale af te rekenen met Oranje.

Cristiano Ronaldo werd op het WK in Qatar naar de bank verwezen door Fernando Santos. Foto: Getty Images

Martínez moet beslissen over toekomst Ronaldo

Portugal, dat op het WK in de kwartfinales verloor van Marokko, hoopt onder het bewind van Martínez op nieuwe successen op eindtoernooien. Martínez heeft een contract getekend tot het WK van 2026, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Over ruim een jaar is het EK in Duitsland het eerstvolgende eindtoernooi. In de kwalificatiereeks is Portugal ingedeeld in een groep met Bosnië en Herzegovina, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg en Slowakije.

Portugal komt in maart voor het eerst onder Martínez bij elkaar. Een van de grote vraagstukken voor de bondscoach is het wel of niet selecteren van Cristiano Ronaldo, die in de knock-outfase van het WK door Santos als reservespeler werd gebruikt.

Eerder

Aanbevolen artikelen