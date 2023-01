Müller gaat toch door bij Duits elftal en mikt op EK in eigen land

Thomas Müller blijft toch beschikbaar voor de Duitse nationale ploeg. De routinier leek na de dramatische aftocht op het WK voetbal zijn afscheid nog aan te kondigen, maar daar is hij na een gesprek met bondscoach Hansi Flick op teruggekomen.

"Ik was erg emotioneel na die wedstrijd, aangezien het een verdrietig moment was", zei de 33-jarige aanvaller, die na de laatste groepswedstrijd tegen Costa Rica in een tv-interview de fans bedankte voor de jarenlange steun en leek te hinten op een afscheid als international.

"Ik heb er later over nagedacht en met Hansi gesproken", vervolgde Müller, die momenteel met Bayern München op trainingskamp in Doha is. "Zolang ik professioneel voetbal speel, ben ik altijd beschikbaar om geselecteerd te worden. De coach beslist of, wanneer en hoe."

"Het doel is om weer succesvol te worden met Duitsland. Hansi heeft veel mogelijkheden in de aanval. Ik ben er erg ontspannen onder, maar ben altijd klaar als de coach me nodig heeft."

Müller was in 121 interlands goed voor 44 doelpunten. De aanvaller veroverde in 2014 de wereldtitel met Duitsland. De nationale ploeg werd tijdens de laatste twee WK's al in de groepsfase uitgeschakeld. Duitsland organiseert in 2024 het EK. Voor dat toernooi is Duitsland als gastland automatisch geplaatst.

De Duitser bereidt zich momenteel met Bayern München voor op de tweede seizoenshelft van de Bundesliga, die op 20 januari wordt hervat. Müller heeft bij 'Der Rekordmeister' een contract tot de zomer van 2024.

